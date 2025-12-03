El Rosario Pironiano crece y un segundo milagro está en investigación

En el día en que se conmemoran los 105 años del nacimiento de Eduardo Pironio, el beato cuya vida inspira a miles de devotos, el grupo Pironiano celebra su tercer aniversario con una tradición que sigue ganando fuerza en la comunidad. El Rosario Pironiano, que se reza todos los martes a las 16 horas en la Casa de Pironio en 9 de Julio, ha crecido en los últimos años, no solo en número de participantes, sino también en los testimonios de fe y milagros atribuidos a su intercesión.

El Rosario Pironiano, que comenzó hace tres años bajo la iniciativa de Margarita ‘Magui’ Díaz de Re, se ha convertido en una verdadera red de oración. “El Rosario nació hace tres años, gracias a la propuesta de monseñor Ariel, quien nos preguntó qué podíamos hacer para seguir manteniendo viva la figura de Pironio. Junto a mi familia y algunos miembros de la comunidad, decidimos rezar este rosario y hacerlo crecer”, explica Magi, quien lidera el grupo con mucha devoción y entusiasmo en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV.

En la Casa de Pironio, ubicada en el mismo lugar donde él nació – Avda Cardenal Pironio 1111 y Hipólito Yrigoyen-, los fieles se reúnen cada semana para rezar en honor a su figura. Pero este no es solo un encuentro físico, sino que, a través de las plataformas digitales, el Rosario Pironiano también llega a personas de diferentes partes del país, como San Luis, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, y muchas otras localidades.

El Rosario Pironiano tiene un formato único, que incluye las Magníficas de Pironio y reflexiones extraídas de los textos del beato, quien siempre resaltó la figura de la Virgen María como pilar de su espiritualidad. “El rosario sigue la estructura de los textos de Pironio, en cada misterio pedimos por algo particular, y a través de las palabras que él dejó, nos sentimos más cerca de Dios y de su mensaje”, señalo Magui Díaz.

El milagro de Juan Manuel Franco y un segundo caso en investigación

Uno de los relatos más conmovedores en torno al Rosario Pironiano es un segundo posible milagro del Beato, donde un joven de Mar del Plata que, tras sufrir un episodio de muerte súbita, fue recuperado gracias a la intercesión de Pironio. Este milagro, que fue presentado ante el Vaticano y está en proceso de verificación, se suma a otros testimonios de sanaciones y bendiciones atribuidas al beato. “Este joven estuvo clínicamente muerto durante varios minutos y, gracias a la oración y a la intervención de Pironio, logró sobrevivir. Este milagro está actualmente en proceso de investigación en Roma”, comentó Magui.

Este se sumaría al primer caso de Juan Manuel Franco y con diferentes edades. El priemro de pocos dias de su nacimiento y este que involucra a un niño de 12 años que sufrió un episodio de muerte súbita y fue resucitado, también está siendo investigado por el Vaticano. La madre del niño, Laura Franco, fue quien hizo llegar la estampa de Pironio y pidió su intercesión, y al igual que el primer caso, los médicos confirmaron que el niño estuvo muerto por algunos minutos antes de ser reanimado con éxito. “Este segundo caso está en investigación. Sabemos que la historia está siendo analizada por los expertos en Roma, y todos tenemos la esperanza de que pronto podamos ver otro milagro reconocido”, agregó Magui y data de hace 8 meses.

Estos milagros, tanto el de Juan Manuel Franco como el del niño de 12 años, no solo fortalecen la fe de los devotos de Pironio, sino que también abren la puerta a la posibilidad de que el beato sea proclamado santo en el futuro cercano. “Es un camino largo y silencioso, pero tenemos mucha confianza en que estos testimonios de fe y curación puedan contribuir a la santificación de Pironio. La gente sigue pidiendo su intercesión con mucha devoción, y los resultados nos llenan de esperanza”, comenta Magi con emoción.

La Casa de Pironio, un lugar de oración y esperanza

La Casa de Pironio, donde se realiza el Rosario cada martes, se ha convertido en un espacio de encuentro para los fieles, que no solo rezan por sus necesidades personales, sino que también celebran el legado espiritual de Pironio. Cada martes, el grupo se reúne para encender velas en cada misterio del rosario, un acto simbólico que se ha mantenido desde el principio de la iniciativa. “Al principio, encendíamos las velas en la capillita de la casa, pero como somos cada vez más, hemos decidido llevarlas al altar, donde pedimos por las intenciones particulares de la comunidad, como por la salud de nuestro obispo o por la paz del alma de Mirta Pajín, una de las primeras integrantes que falleció el año pasado”, comenta Magi.

Además, el grupo Pironiano ha llevado la reliquia de Pironio a varias peregrinaciones y eventos, como la peregrinación diocesana que se realiza cada año. “El año pasado, nuestra reliquia estuvo en el altar de la misa de los Tolbos, y fue un momento muy especial, ya que el sacerdote la tomó en sus manos y leyó un texto de Pironio. Estos momentos de compartir nos llenan de esperanza”, comenta Magi.

El legado de Pironio sigue vivo

Hoy, a 105 años del nacimiento de Eduardo Pironio, su legado sigue vivo en cada oración, en cada vela encendida y en cada milagro que se atribuye a su intercesión. Como afirma Magi, “Pironio sigue con nosotros, y su vida es un ejemplo de fe, esperanza y dedicación a los demás. En estos tres años de Rosario Pironiano, hemos visto cómo su figura se mantiene viva y sigue tocando corazones en todo el país”.

El Rosario Pironiano continúa siendo un acto de fe y devoción que crece día a día, llevando a más personas a conocer y vivir la espiritualidad de Pironio. A través de este camino de oración, se fortalece la comunidad y se sigue buscando la santificación de un hombre cuya vida sigue siendo luz y guía para muchos.