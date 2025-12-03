El convecino Mario Vargas recuerda al Beato Eduardo Pironio a 105 años de haber nacido

- Advertisement -

Este 3 de diciembre se cumplieron 105 años del natalicio del beato Eduardo Pironio, figura clave de la Iglesia del siglo XX.

En una entrevista en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Mario Vargas —amigo del beato Eduardo Pironio— evocó vivencias personales, anécdotas históricas y la enorme trascendencia espiritual y social del cardenal en el mundo y en su ciudad natal.

En este marco, Mario Vargas, vecino de Nueve de Julio y amigo del cardenal, compartió sus recuerdos de una personalidad que, según afirmó, “marcó un camino de esperanza para el mundo”.

Vargas destacó que Pironio, pese a su relevancia internacional, “sigue siendo poco conocido en su propia tierra”, aunque su legado continúa vivo en instituciones, peregrinaciones y testimonios de fe.

El encuentro con Juan Pablo II durante la Guerra de Malvinas

Uno de los momentos más emotivos del relato fue el viaje que Vargas realizó en 1982, en plena Guerra de Malvinas.

Acompañado por el padre Pedro Traveset y Rodolfo Bracco, llegó al Vaticano para pedir por la paz entre Argentina y el Reino Unido.

“Nos recibió Juan Pablo II en audiencia privada. Todo se logró por la intervención del cardenal Pironio. No podíamos creerlo”, recordó.

Según explicó, en ese entonces Pironio mantenía una influencia destacada en la Iglesia global, con vínculos que incluso llegaban al presidente estadounidense Ronald Reagan en temas de paz y armamento.

Un líder mundial que irradiaba humildad

A pesar de su jerarquía y reconocimiento internacional, Vargas remarcó que Pironio era “un hombre profundamente sencillo, respetuoso y cercano”.

Relató que vecinos ancianos de Nueve de Julio aún recuerdan al joven Eduardo jugando a las bolitas en el barrio y llevando siempre un rosario en el bolsillo.

“Desde chico sabía lo que quería. Era un hombre de oración desde siempre”, afirmó.

El ‘cardenal de la esperanza’ y su papel en los cónclaves de 1978

Vargas recordó que en los cónclaves de 1978 —tras la muerte de Pablo VI— Pironio fue considerado “papable” por medios de toda América Latina.

Aunque su candidatura no prosperó, recibió un alto número de votos y quedó como una de las figuras de mayor prestigio espiritual.

“Fue el profeta de la esperanza. Tenía una visión adelantada 50 años”, expresó.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud: un legado vigente

Entre sus mayores aportes, Vargas destacó la participación decisiva de Pironio en la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, junto a Juan Pablo II, un evento que moviliza a millones de jóvenes en todo el planeta.

Según relató, el cardenal buscaba promover un mensaje de paz, compromiso social y fe juvenil en un mundo que, incluso entonces, mostraba señales de fragmentación.

Un milagro atribuido a Pironio que conmovió a Mar del Plata

Vargas recordó también el caso del niño Juan Manuel Franco, quien se recuperó de manera inexplicable tras ingerir purpurina. La familia, que desconocía quién era Pironio, recibió una estampa del cardenal durante una procesión marplatense y rezó por él en un momento de desesperación.

“El niño sanó cuando nada parecía posible. Hoy lleva remeras con la imagen de Pironio como quien lleva la de Messi”, contó.

“Pironio me salvó de la Guardia Suiza”: una anécdota memorable

El conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, y Director de Cadena Nueve recordó también un episodio personal durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina, en 1982.

Mientras intentaba acercarse al Papa en Plaza de Mayo para realizar una nota periodística, Pironio lo interceptó para saludarlo. Ese segundo de distracción evitó que cruzara una valla prohibida, donde ya lo esperaba la Guardia Suiza.

“Un colega me dijo: ‘Te salvó ese cardenal’ que te detuviera la Guardia Suiza. Y era cierto”, relató.

Un llamado a preservar la memoria local

Vargas lamentó que parte del archivo histórico de Nueve de Julio —incluido material sobre Pironio— se haya perdido con el tiempo.

Pidió a los vecinos que conserven fotos, documentos o testimonios que permitan reconstruir la presencia del cardenal en actividades juveniles y religiosas de la ciudad.

El único cardenal enterrado en la Basílica de Luján

Como cierre, Vargas recordó que Pironio es el único cardenal sepultado en la Basílica de Luján, lugar elegido por él mismo al ser también el sitio donde fue ordenado sacerdote.

Murió el 5 de febrero de 1998, pero su recuerdo permanece vivo en peregrinaciones, estudios teológicos, documentos del CELAM y comunidades que aún lo consideran guía espiritual.

“Fue un fuera de serie, un número uno. Un hombre de paz, de sabiduría y de humildad. Ojalá uno pudiera ser aunque sea un poquito lo que él fue”, concluyó Vargas.