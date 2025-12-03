Día del Médico: un homenaje al rol fundamental en la Salud de la población

- Advertisement -

Cada 3 de diciembre, Argentina y otros países de América Latina celebran el Día del Médico, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes se dedican al cuidado de la salud. La elección del 3 de diciembre no es casualidad, ya que coincide con el nacimiento de Carlos Juan Finlay Barrés, el médico cubano que revolucionó la medicina con su descubrimiento sobre la fiebre amarilla.

Carlos Juan Finlay nació en Camagüey, Cuba, el 3 de diciembre de 1833, hijo de un médico británico. Desde joven, mostró un interés profundo por la medicina, lo que lo llevó a investigar la fiebre amarilla, una de las enfermedades más temidas en su época. Entre 1865 y 1881, Finlay formuló una hipótesis audaz: la fiebre amarilla se transmitía por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y no por contacto con objetos o ropa infectada, como sostenía la teoría dominante.

A pesar de la resistencia inicial de la comunidad científica, que rechazó su propuesta, Finlay presentó su investigación en la Academia de Ciencias de La Habana, donde detalló las características del mosquito y su papel en la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, la aceptación de su teoría tardó, y fue recién en 1901, cuando un comité estadounidense validó sus estudios, que la comunidad médica aceptó su descubrimiento.

El reconocimiento a la labor de Finlay llegó en 1955, cuando la Confederación Médica Panamericana (CMP) decidió instituir el 3 de diciembre como el Día del Médico en honor a su legado. La fecha no solo celebra a Finlay, sino que también subraya el papel fundamental de los médicos en la preservación de la salud pública.

El Día del Médico en Argentina

En Argentina, el Día del Médico se instauró oficialmente en 1956, cuando el Colegio Médico de Córdoba, con el apoyo de la Confederación Médica Argentina, aprobó la fecha. Esta conmemoración también fue respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tras una propuesta presentada por el infectólogo Remo Bergoglio en el Congreso Panamericano de Dallas, Texas, en 1953.

Cada 3 de diciembre, se resalta la figura del médico como un actor esencial en la sociedad, encargado no solo de tratar enfermedades, sino también de prevenirlas y promover la salud de la población. Así, esta fecha se convierte en un reconocimiento a la dedicación y sacrificio de los profesionales de la salud, cuyo trabajo salva miles de vidas cada día.