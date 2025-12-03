- Advertisement -

El 3 de diciembre de 1990, Argentina vivió un día de extrema tensión cuando un grupo de militares sublevados, conocidos como “carapintadas”, tomaron el Regimiento de Patricios en Buenos Aires. La rebelión fue liderada por el Coronel Mohamed Alí Seineldín, quien se oponía al gobierno democrático de Carlos Menem. Este levantamiento fue considerado el último de una serie de intentos militares por desafiar el orden constitucional que había comenzado con los alzamientos de 1987.

En ese día, el país estaba al borde de un conflicto abierto entre las fuerzas leales al gobierno y los insurrectos. La situación era especialmente tensa en regimientos como el Regimiento de Granaderos a Caballo, donde se encontraba de guardia el entonces soldado Walter Martín Zárate, convecino de Dudignac. La incertidumbre reinaba, pues la posibilidad de un enfrentamiento armado estaba latente. La lealtad de los militares y la rápida respuesta de las fuerzas gubernamentales fueron determinantes para sofocar la rebelión sin que la situación escalara a un conflicto mayor.

La represión del levantamiento carapintada resultó en la muerte de 13 personas, entre ellas tanto militares como civiles, y dejó varios heridos. Finalmente, los líderes de la rebelión fueron arrestados y juzgados, marcando el fin de una serie de insurrecciones militares que habían agitado al país desde la vuelta a la democracia en 1983. Este episodio, aunque trágico, consolidó la democracia argentina, demostrando que el sistema político democrático había logrado imponerse sobre los intentos de restauración militar.

Sin embargo, la tensión interna no fue el único desafío que enfrentó Argentina en esos días. Apenas dos días después, el 5 de diciembre de 1990, Zárate se encontraba participando en una misión completamente diferente: como parte del personal de seguridad, estuvo encargado de escoltar al presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, quien se encontraba de visita oficial en Argentina. Esta coincidencia subraya la complejidad del contexto político argentino en ese momento, en el que la nación se encontraba lidiando con una crisis interna de gran magnitud, mientras también recibía la atención internacional.

El contraste entre los eventos de esos días refleja la polarización y las tensiones que marcaron la transición argentina hacia una democracia consolidada, que, a pesar de los desafíos, logró salir fortalecida del enfrentamiento con los sectores más radicales del poder militar.

A 35 años, el convecino de Dudignac recuerda ese momento vivido de tensión y compromiso institucional, portando un arma en defensa de la democracia.