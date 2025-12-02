La Región Sanitaria II refuerza las Campañas de Vacunación ante enfermedidades prevenibles

En una reciente entrevista con Cadena Nueve y Vision Plus TV, el Dr. Pedro Hernández abordó los principales desafíos sanitarios que afectan a la región y destacó los esfuerzos del equipo de salud para combatir enfermedades prevenibles como el sarampión, la tos convulsa y la sífilis, entre otras.

El Resurgimiento del Sarampión y la Necesidad de Vacunación

Uno de los principales focos de preocupación es el regreso del sarampión, una enfermedad que Argentina había logrado controlar en años anteriores. El Dr. Hernández explicó que debido a la discontinuidad de las campañas de vacunación entre 2015 y 2019, la enfermedad ha comenzado a reaparecer. Esto ha obligado a las autoridades sanitarias a activar protocolos de emergencia y reforzar las campañas de vacunación, especialmente en zonas como la metropolitana de Buenos Aires. Además, resaltó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que aquellas personas que hayan tenido contacto con viajeros internacionales recientes deben ser evaluadas y, en caso necesario, recibir una dosis extra de vacuna.

Desafíos con el Abastecimiento de Vacunas

La escasez de vacunas es otro factor que complica la situación. Según el Dr. Hernández, durante gran parte del año, los centros de salud han trabajado con stock reducido de vacunas, lo que ha generado demoras en la implementación de los calendarios nacionales de inmunización. Esta falta de abastecimiento no es solo un problema logístico, sino que también refleja una gestión deficiente del gobierno nacional en materia de salud pública. El Dr. Hernández criticó la inestabilidad en la dirección del programa nacional de inmunizaciones, mencionando que en los últimos dos años hubo diez cambios de directores, lo que evidencia una falta de continuidad y planificación en las políticas de vacunación.

Una Estrategia Nacional Fallida y la Responsabilidad Local

A pesar de las dificultades a nivel nacional, la Región Sanitaria II ha redoblado esfuerzos para mantener las campañas de vacunación. Los equipos locales, en colaboración con los municipios, han trabajado incansablemente para asegurar que los residentes puedan acceder a las vacunas. El Dr. Hernández destacó el rol crucial de los hospitales provinciales, como el Hospital Julio de Bedia en 9 de Julio, que aplica aproximadamente el 70% de las vacunas en la localidad. La estrategia local se centra en maximizar cada oportunidad de vacunación, especialmente en un contexto donde la escasez de dosis puede hacer que muchas personas no regresen a los centros de salud si no encuentran la vacuna disponible en el momento.

“Cuando la oportunidad de vacunación se pierde, es muy difícil recuperarla. Si una persona se acerca al centro de salud y no hay vacuna, en el 80% de los casos no regresa a ponerse la dosis. Es un tema crítico que debemos manejar con mucha responsabilidad”, señaló Hernández.

El Dr. Hernández también reflexionó sobre la situación sanitaria global. En particular, mencionó el trabajo realizado por organizaciones no gubernamentales como el Rotary Club, que ha sido fundamental en la erradicación de enfermedades como la poliomielitis a través de campañas sostenidas en el tiempo. Según el director de la Región Sanitaria II, la falta de continuidad en las políticas de vacunación de Argentina coloca al país en una situación preocupante, ya que países de Europa y América Latina continúan con programas de inmunización estables, lo que permite mantener a sus poblaciones protegidas.

“Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de un estado nacional que ha dejado de priorizar la vacunación y otros programas esenciales de salud pública. Esto genera una desprotección que repercute directamente en la salud de la población”, subrayó.

Mirada al Futuro: La Capacitación de Profesionales de la Salud

Uno de los proyectos más destacados de la Región Sanitaria II es la articulación con universidades nacionales para la formación de profesionales de salud, en particular enfermeros y enfermeras. En los próximos días, comenzarán a dictarse nuevas licenciaturas en enfermería en municipios de la región, como parte de una estrategia para jerarquizar el rol de los trabajadores de salud y garantizar que los profesionales puedan formarse y ejercer en sus comunidades de origen.

“Tenemos un desafío enorme con el recurso humano en salud. Muchos jóvenes se ven obligados a trasladarse a grandes ciudades para estudiar, y eso genera una falta de profesionales en las localidades más pequeñas. Por eso, estamos impulsando la formación local, para que los profesionales puedan quedarse a trabajar en sus municipios y contribuir al sistema de salud de la región”, explicó el Dr. Hernández.

Además, resaltó la importancia de continuar con la capacitación de los trabajadores de salud mediante programas de actualización constante, lo cual resulta esencial para mantener la calidad de la atención en todos los niveles.

Impacto en la Comunidad y la Lucha Contra la Desinformación

El Dr. Hernández también destacó que, en un contexto donde la información circula rápidamente a través de las redes sociales, es fundamental que la comunidad reciba mensajes claros y verídicos sobre la importancia de la vacunación y las políticas de salud pública. Según él, la desinformación es un obstáculo importante para la protección de la salud, ya que muchas veces las personas son influenciadas por fuentes no confiables que promueven teorías erróneas o peligrosas sobre las vacunas.

“Quienes trabajamos en salud pública sabemos el valor de las vacunas. Las campañas de vacunación salvan vidas, y debemos seguir comunicando ese mensaje con la mayor claridad posible. La salud de nuestra comunidad depende de ello”, concluyó.

A pesar de los desafíos que enfrenta el sistema sanitario argentino, el Dr. Hernández y su equipo continúan comprometidos con la salud de la población. A través de la articulación con municipios, universidades y organizaciones no gubernamentales, la Región Sanitaria II sigue adelante con sus esfuerzos para garantizar que cada habitante tenga acceso a las vacunas necesarias para prevenir enfermedades graves.

“El trabajo no se detiene. Sabemos que los recursos son limitados, pero la salud de nuestros vecinos es una prioridad, y seguiremos luchando por mejorar cada día. La vacunación es una de las herramientas más efectivas para salvar vidas y debemos mantenerla como un pilar fundamental de nuestra estrategia de salud pública”, finalizó el Dr. Hernández.