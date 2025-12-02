martes, diciembre 2, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 2, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
General

La Región Sanitaria II refuerza las Campañas de Vacunación ante enfermedidades prevenibles

En una entrevista exclusiva en Cadena Nueve, el Dr. Pedro Hernández, director de la Región Sanitaria II, alertó sobre el resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, al tiempo que destacó los esfuerzos realizados a nivel local ante la escasez de vacunas y la falta de apoyo del gobierno nacional

0
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -


Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6058

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR