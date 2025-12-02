Camino a un sueño único: Correr la Maratón Internacional de Valencia

- Advertisement -

Damián Lorito, el destacado maratonista de Nueve de Julio, se preparó con entusiasmo para afrontar la Maratón Internacional de Valencia, una de las pruebas más importantes del atletismo mundial, que se disputará este domingo 7 de diciembre. En una entrevista concedida a Despertate, el programa de Cadena Nueve y Máxima 89.9, además de Visión Plus TV, Lorito compartió sus expectativas y su intenso proceso de preparación para este gran desafío.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad. Es un sueño correr en Valencia, y más aún representando a mi ciudad, Nueve de Julio, a la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, a Argentina”, expresó el atleta en la entrevista.

La Maratón Internacional de Valencia, conocida por su recorrido rápido y su nivel de competitividad, es una de las más prestigiosas del calendario internacional. Lorito llega con el objetivo de mejorar su marca personal y enfrentarse a algunos de los mejores corredores del mundo.

“Es una carrera de nivel mundial, y sé que la competencia será muy dura. He trabajado mucho para llegar en la mejor forma física y mental, y mi meta es dar lo mejor de mí en cada kilómetro”, añadió el maratonista.

El atleta de Nueve de Julio ha estado entrenando durante muchos meses para esta prueba, con un enfoque específico para afrontar las exigencias de una maratón de élite. “El trabajo ha sido muy intenso, y aunque soy consciente de que es una carrera muy difícil, confío en todo lo que he entrenado. Mi objetivo es disfrutar la experiencia y, si puedo, mejorar mi tiempo”, comentó.

Lorito, quien se ha destacado en varias competencias nacionales e internacionales, también destacó el apoyo de su familia, amigos y toda la comunidad de Nueve de Julio. “Cada vez que corro siento el apoyo de mi gente, y eso me motiva muchísimo. Sé que todos están mirando, y eso me da fuerzas para dar lo mejor de mí”, expresó.

La Maratón Internacional de Valencia no solo es famosa por su rapidez, sino también por la energía y el apoyo del público, lo que la convierte en una fiesta del deporte. A pesar de la magnitud de la competencia, Lorito se mostró confiado y preparado para enfrentar el desafío.

“Es una oportunidad única para seguir creciendo como atleta, para medirme con los mejores y para representar a mi país y mi ciudad. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que recibo, y voy con muchas ganas de dejarlo todo”, concluyó Damián Lorito.

La Maratón de Valencia será una nueva prueba de fuego para Lorito, quien, con esfuerzo y dedicación, se preparó para continuar dejando bien alto el nombre de Nueve de Julio, la provincia de Buenos Aires y la Argentina en el atletismo internacional.