Más operativos de control alcanzan a unas 50 motos secuestradas en noviembre por escapes adulterados

Durante este pasado fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio intensificó los operativos de control de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se procedió al secuestro de varias motocicletas que presentaban escapes adulterados, lo que provocaba ruidos molestos en la vía pública, además de otras unidades que carecían de la documentación obligatoria.

El accionar de las autoridades se enmarca en un esfuerzo por garantizar el orden y la seguridad vial, lo que ha permitido, hasta el momento, la incautación de más de 50 motocicletas con escapes ilegales en lo que va del mes de noviembre.

En otro orden, durante los operativos específicos realizados en torno al control de alcoholemia, también se procedió al secuestro de un vehículo cuyo conductor se negó a someterse al control. Este tipo de medidas, implementadas a través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se vieron reforzadas con el uso de un nuevo alómetro y un moderno alcoholímetro, recientemente adquiridos por el municipio, para realizar los controles con mayor precisión.

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito continuará con estos operativos de control, buscando minimizar los riesgos viales y promover la convivencia en la vía pública, a la vez que se trabaja para concientizar a los conductores sobre la importancia del cumplimiento de las normativas de tránsito.