Tejo

Gran participación de adultos mayores en el cierre del Campeonato Anual a la Bolsa

El torneo no solo fue un éxito deportivo, sino también una celebración de la convivencia y el bienestar, consolidando el tejo como una actividad clave en la integración social de los adultos mayores en el distrito

Este último viernes culminó el tradicional Campeonato Anual de Tejo a la Bolsa, una iniciativa conjunta de la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio. En la jornada final, las autoridades destacaron el entusiasmo y la participación constante de los vecinos que formaron parte de los encuentros recreativos a lo largo del año.

Las actividades se desarrollaron en la plazoleta del barrio Los Abuelos y en el Playón Municipal, espacios donde el proyecto promovió no solo la práctica deportiva y el disfrute al aire libre, sino también momentos de convivencia muy valorados por la comunidad. Charlas, risas compartidas entre mates y juegos de mesa fueron parte esencial de estos encuentros que fortalecieron los vínculos y el bienestar de los adultos mayores.

Durante el cierre, se entregaron las distinciones a los participantes destacados:
Primer puesto: Mariano Iliarraga
Segundo puesto: Marta Herrera
Tercer puesto: Miguel Soto

Los organizadores agradecieron especialmente a la Asociación de Tejo por su acompañamiento permanente y felicitaron a todos los participantes por su compromiso, su energía y el espíritu de camaradería demostrado en cada encuentro a lo largo del año.

