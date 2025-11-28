viernes, noviembre 28, 2025
General

URGARA profundiza su reclamo y mantiene las medidas de fuerza ante la falta de diálogo con la federación de acopiadores

La próxima semana habrá nuevas instancias de negociación con Cadecra y Puertos, pero el conflicto en la rama Acopio continúa sin avances mientras la Federación de Acopiadores se niega a dialogar

La Unión Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (URGARA) anunció que la semana próxima retomará las negociaciones con la Cámara de la Industria Aceitera, Cadecra y representantes del sector portuario, en un intento por encaminar la discusión paritaria de la rama Acopio. Sin embargo, señalaron que el panorama sigue siendo complejo debido a la falta de interlocución con la Federación de Acopiadores, a quien acusan de negarse sistemáticamente a abrir una instancia de diálogo.

Desde el gremio confirmaron que, ante esta postura, se sostendrán las medidas de fuerza adoptadas en los últimos días, remarcando que el reclamo salarial es “justo, urgente y no admite más dilaciones”.

El salario no se discute, se define”, expresaron desde la conducción sindical, y reafirmaron que URGARA llevará su demanda “a todas las instancias que sean necesarias para encaminar la situación”.

El sindicato considera que la negativa de los acopiadores a sentarse a negociar complica aún más un escenario laboral ya tensionado por el retraso salarial y por la falta de actualización acorde a la inflación. Por ello, aseguran que continuarán adelante con todas las acciones gremiales previstas hasta lograr los objetivos planteados.

Seguiremos adelante con nuestros reclamos hasta alcanzar los objetivos que nos hemos trazado”, concluyeron, dejando en claro que el conflicto podría profundizarse si no hay respuestas concretas en los próximos días.

