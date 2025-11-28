viernes, noviembre 28, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, noviembre 28, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
General

Oficializan el aumento para la luz en la Provincia desde diciembre

Alcanza a las  Cooperativas Electricas del interior e impactará en un promedio de unos $1.000 en las boletas de diciembre.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas para la provincia de Buenos Aires. El servicio público prestado por, EDEA, EDES, EDEN y las  Cooperativas Electricas del interior impactará en promedio en unos $1.000 en las boletas de diciembre.

Así lo estableció mediante la Resolución 1118/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía indicó que el aumento “incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de octubre y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

En ese sentido, por ejemplo, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $42.000 por mes a pagar $43.500 (incluye impuestos). Mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba $25.800 por mes y ahora abonará $26.800.

El incremento, que se traslada inmediatamente a los cuadros tarifarios, se verá reflejado en los consumos del mes de noviembre y diciembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre diciembre y enero.

Según el texto oficial, los ajustes tarifarios deben reflejar los costos de energía, transporte y distribución, en línea con los contratos de concesión. En ese sentido, la Provincia incorporó en los nuevos cuadros las variaciones de los precios estacionales de la energía y la potencia, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), los costos de transporte y la reducción mensual de las bonificaciones aplicadas a los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3.

Cabe recordar que paralelamente, el Gobierno nacional anunció este viernes que implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones generalizada.

Desde el año que viene no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como es en la actualidad: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6054

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR