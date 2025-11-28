Oficializan el aumento para la luz en la Provincia desde diciembre

- Advertisement -

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este viernes un incremento del 3,6% en las tarifas eléctricas para la provincia de Buenos Aires. El servicio público prestado por, EDEA, EDES, EDEN y las Cooperativas Electricas del interior impactará en promedio en unos $1.000 en las boletas de diciembre.

Cabe recordar que paralelamente, el Gobierno nacional anunció este viernes que implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en toda la Argentina. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones generalizada.

Desde el año que viene no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos) como es en la actualidad: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.