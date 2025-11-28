La UCR impulsa un proyecto para Reforzar la Seguridad y la Iluminación en la Escuela N° 8 y Plaza Adyacente

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha presentado un Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve a cabo un plan urgente de mantenimiento y colocación de nuevas luminarias en las calles Rafael Obligado y Mariano Moreno, en las zonas de acceso a la Escuela N° 8 “General José de San Martín” y la plaza adyacente.

El proyecto surge a partir de las reiteradas preocupaciones de los vecinos y la comunidad educativa, quienes han señalado la deficiencia en la iluminación del área. “Esta situación genera condiciones de inseguridad para el tránsito peatonal, especialmente para los niños, niñas y familias que transitan diariamente por estas calles”, señalaron desde el bloque radical.

La propuesta solicita que se realicen de manera inmediata tareas de mantenimiento, reparación e instalación de nuevas luminarias en ambas arterias y en la plaza. Además, se sugiere la evaluación de la incorporación de luminarias LED de bajo consumo, lo que no solo mejoraría la visibilidad, sino que también contribuiría al ahorro energético del municipio.

Desde la UCR subrayan que un adecuado alumbrado público no solo contribuye a la seguridad vial y ciudadana, sino que también previene delitos, refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad y fomenta el cuidado del espacio público. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona, especialmente en horarios nocturnos.