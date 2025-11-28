Jornada de Salud en plazoleta Club de Leones: Prevención de la Diabetes y Vida Saludable

- Advertisement -

Este miércoles por la tarde, la plazoleta del Club de Leones se transformó en un centro de salud y prevención, con una jornada dedicada a la diabetes, en el marco del Día Internacional de la Diabetes. Organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueva de Julio, la actividad reunió a vecinos, profesionales de la salud y miembros del Club de Leones, quienes ofrecieron charlas y actividades con el objetivo de promover hábitos saludables.

La jornada, que comenzó a las 18:00 y se extendió hasta las 20:00 horas, fue encabezada por la doctora Tamara Vázquez-Lagorio, titular del Área de Salud de la Municipalidad. Durante su intervención, la médica explicó el impacto de la diabetes tipo 2, enfocándose en la importancia de la prevención mediante una correcta alimentación y la práctica de ejercicio físico. “Queremos generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes”, comentó Vázquez-Lagorio.

En la jornada, también participaron miembros del Club de Leones, como la presidenta Nancy Sosa, quien destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad en actividades de prevención y promoción de la salud. “Es otra de las muchas acciones del Club de Leones en favor de la comunidad. Estamos acompañando a la Municipalidad con frutas frescas, y con la participación de profesionales en nutrición y actividad física”, señaló Nancy.

La jornada incluyó actividades prácticas, como la preparación de platos saludables, a cargo de la cocinera Carolina Moncalvilla, quien preparó recetas frescas y nutritivas, tales como una tortilla de selga y un wok de pollo. “Lo importante es evitar los alimentos procesados y apostar por productos frescos y cocidos de manera saludable. Comer bien es clave para prevenir la diabetes y otras enfermedades”, afirmó Carolina.

Además, el nutricionista, Leonardo Rodoni, brindó consejos sobre cómo incorporar ejercicio de manera gradual para quienes desean prevenir la diabetes o controlar sus niveles de azúcar. “El ejercicio ayuda a controlar la insulina, prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida”, destacó.

La actividad también contó con la participación de Matías , quien recomendó que las personas realicen actividad física al menos dos veces por semana y vayan aumentando gradualmente la frecuencia. “Es importante comenzar con algo leve, como caminar o andar en bicicleta, y luego ir sumando días a la rutina”, explicó.

Al cierre de la jornada, la doctora Tamara Vázquez-Lagorio agradeció a los participantes y reafirmó el compromiso de la Municipalidad con la salud pública. “Agradezco a todos los que se sumaron, desde los profesionales hasta los vecinos que vinieron a aprender más sobre cómo cuidar su salud. El Club de Leones, como siempre, está al pie del cañón apoyando estas actividades”, expresó.

Aunque esta fue la última actividad al aire libre del año, la titular del Área de Salud dejó abierta la posibilidad de organizar otras jornadas, como la de hipertensión, en los próximos meses.

La jornada resultó ser un éxito, con decenas de vecinos disfrutando del espacio y de la información brindada. La plazoleta del Club de Leones se mostró como un lugar ideal para compartir, aprender y fomentar la vida saludable, además de ser un lugar de encuentro para quienes buscan mejorar su bienestar.