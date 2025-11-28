Jornada de Concientización sobre Diabetes y Bienestar en plazoleta Club de Leones

El viernes 28 de noviembre, la comunidad de Nueve de Julio podrá participar de una jornada única dedicada a la concientización sobre la diabetes y el bienestar. De 18 a 20 horas, la plazoleta del Club de Leones (ubicada en Alsina y Chacabuco) será el punto de encuentro para quienes deseen informarse y aprender sobre hábitos saludables que favorezcan el cuidado integral de la salud.

La jornada, impulsada por la Secretaría de Salud municipal, contará con una variedad de actividades pensadas para toda la familia. Una de las principales atracciones será la cocina en vivo, donde se mostrarán recetas saludables y consejos prácticos para incorporar una alimentación equilibrada en la vida diaria. Además, los asistentes podrán participar de una actividad física guiada, diseñada para promover el ejercicio como parte fundamental de un estilo de vida saludable.

La charla informativa sobre diabetes y su prevención será otro de los momentos destacados. A cargo de profesionales de la Secretaría de Salud y con la participación del nutricionista Lic. Leonardo Rodoni, se abordarán temas clave relacionados con la prevención, el manejo de la enfermedad y la importancia de la detección temprana.

La jornada está dirigida a todas las edades y es completamente gratuita, con el fin de acercar a la comunidad información útil y herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida. Con el apoyo del Club de Leones y el Centro de Entrenamiento Vortex, se espera que esta propuesta sea un espacio de aprendizaje, interacción y, sobre todo, un paso más hacia la adopción de hábitos que favorezcan el bienestar general de la población.

El evento busca, además, sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de prevenir enfermedades como la diabetes, una de las más prevalentes en la sociedad actual, y promover un enfoque integral del bienestar físico y mental.