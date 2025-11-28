El Ministerio de Transporte de la Provincia entregó importantes elementos para mejorar los controles de tránsito en Nueve de Julio

- Advertisement -

En la mañana de este viernes, la Municipalidad de Nueve de Julio, encabezada por la Intendente Municipal, María José Gentile, recibió dos importantes dispositivos de parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, los cuales optimizarán los controles de tránsito en la ciudad y en el distrito.

Se trata de un nuevo alcoholímetro y un alómetro, un dispositivo que, hasta ahora, no se había utilizado en el municipio.

Ambos elementos fueron destacados por la Intendente Gentile y la Coordinadora de Tránsito del municipio, Daiana Molina, quienes explicaron que el alómetro es un dispositivo electrónico innovador que permite realizar una detección preliminar rápida del alcohol en el aliento de los conductores. A diferencia del alcoholímetro tradicional, el alómetro tiene la ventaja de que no requiere boquilla descartable y permite realizar la medición a distancia, lo que acelera el proceso de control.

En caso de que el alómetro detecte la presencia de alcohol, se activa una luz indicadora y se procede a realizar la prueba formal con el alcoholímetro, el cual proporciona una medición precisa y confiable.

La incorporación de estos dispositivos representa un avance significativo en los esfuerzos por mejorar la seguridad vial y la efectividad de los controles de tránsito en Nueve de Julio. Ambos elementos serán claves en los operativos que la municipalidad lleva adelante en diferentes puntos del municipio.

La jefa comunal destacó la importancia de estas herramientas para garantizar un tránsito más seguro en la ciudad y prevenir accidentes vinculados al consumo de alcohol al volante.