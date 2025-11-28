Convenio de colaboración entre el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense y el Ministerio Público de la Provincia

En un paso importante hacia el fortalecimiento de la cooperación institucional, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia firmaron hoy un Convenio Marco de Colaboración. El acuerdo busca mejorar los canales digitales, promover la capacitación profesional y coordinar acciones para brindar una mayor seguridad pública y un acceso más eficiente a la justicia en toda la comunidad.

La firma del convenio, que tendrá una vigencia inicial de dos años con posibilidad de renovación automática, estuvo a cargo del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Dr. Julio M. Conte Grand, quien representó al MPBA, y de Luis Esteban Colao, titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense. También participaron de la ceremonia diversas autoridades, entre ellas el Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Trenque Lauquen, Carlos Prono.

Este acuerdo marca el inicio de una serie de iniciativas conjuntas que beneficiarán tanto a los profesionales del sector como a los ciudadanos de la provincia, con el objetivo de promover una justicia más ágil, accesible y segura para todos.