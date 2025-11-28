Cierre del año en la Universidad Popular: Más de 100 alumnos celebraron sus logros con emoción y creatividad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Más de 100 alumnos cerraron el año este jueves, con una jornada llena de emoción, reconocimiento y creatividad en la Universidad Popular (UP), en un evento que reflejó el compromiso, la dedicación y el crecimiento de los estudiantes a lo largo del año. El encuentro contó con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile; el secretario de Gobierno, Federico Aranda; la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez; la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido; la directora de Educación, Marisa Poratti; y la directora de Cultura, María Vélez, quienes estuvieron acompañando a los grupos en esta significativa celebración.

Los talleres que completaron su cursada y recibieron reconocimiento en esta ocasión fueron diversos y abarcaron áreas como Autocad, Fotografía, Lencería, Costura, Aprendiendo a Emprender, Computación, Herramientas Contables, Inversión en la Bolsa, Escuela de Albañilería, Mariposario y Pintura, entre otros. Todos los participantes recibieron sus diplomas, en un momento lleno de gratitud y orgullo, destacando los logros obtenidos durante el año.

Durante la ceremonia, los alumnos expresaron su agradecimiento por la oportunidad de formarse en la UP, un espacio inclusivo y accesible sin límites de edad, que fomenta el aprendizaje, la integración social y el desarrollo de habilidades que pueden transformarse en oportunidades laborales.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de un mural realizado por el taller de pintura, que fue emplazado en la Terminal, provocando un entusiasmo palpable entre los presentes. Este mural, que representa el esfuerzo colectivo y la creatividad de los estudiantes, fue un claro ejemplo de los resultados tangibles del trabajo en los talleres.

La jornada continuó con la apertura de la muestra anual, en la que familiares y visitantes pudieron recorrer los trabajos producidos por cada grupo, permitiendo apreciar la evolución, la creatividad y el esfuerzo invertido en cada proyecto. Esta exposición no solo destacó las habilidades técnicas adquiridas, sino también la capacidad de cada alumno para plasmar sus ideas y conocimientos en productos concretos.

Al finalizar, la Intendente María José Gentile se dirigió a los presentes, destacando el crecimiento de la Universidad Popular a lo largo del año y el trabajo del equipo docente. Agradeció y celebró las historias de superación y compromiso que surgieron de los talleres y subrayó que la UP no solo acompaña, sino que impulsa a emprender y a transformar habilidades en oportunidades reales.

El cierre del evento fue con un encuentro ameno y familiar, un “compartido a la canasta” que coronó una tarde de celebración, camaradería y comunidad entre estudiantes, familias y capacitadores. Con este cierre, la Universidad Popular demostró una vez más su rol fundamental como motor de inclusión y desarrollo en la ciudad.