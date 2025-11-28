Cámara de Apelaciones penal de Mercedes revoca el fallo y declara imputable a madre que agredió a su hija con arma blanca

- Advertisement -

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mercedes decidió revocar un fallo previo del Juzgado de Garantías N° 2 que había determinado que la madre de una niña de 7 años que la agredió con un arma blanca no era imputable, debido a que no comprendía la ilicitud de su conducta. Según la resolución de la Cámara, la mujer sí entendió lo que hizo y, por lo tanto, la investigación continuará en el marco de un juicio oral.

El hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando la madre de la menor, de 31 años, atacó a su hija con un cuchillo en un episodio de violencia doméstica. La niña fue rápidamente asistida y derivada a un centro de salud donde recibió atención médica por las heridas causadas. El ataque generó gran conmoción en la comunidad, dada la brutalidad del mismo.

La decisión de la Cámara fue tomada luego de analizar los informes forenses presentados durante la investigación. Los diagnósticos médicos eran disímiles, lo que llevó al fiscal Matías Lattaro a solicitar la revisión del caso y la revocatoria de la decisión inicial que había calificado a la mujer como inimputable. Los informes forenses indicaban que, a pesar de su posible estado emocional, la mujer comprendió la ilicitud de su conducta en el momento de la agresión.

El fallo de la Cámara de Apelaciones abre la puerta a la imputación de la madre por el delito de tentativa de homicidio, lo que significa que la mujer deberá enfrentarse a un juicio oral donde se determinará si es penalmente responsable de lo ocurrido.

Este caso pone en evidencia la complejidad de situaciones de violencia familiar y el tratamiento judicial de los agresores, especialmente cuando se discute si son imputables o no debido a trastornos psicológicos o emocionales. La decisión judicial subraya que, a pesar de las circunstancias personales de la mujer, el acto de agresión no puede ser considerado como una acción ajena a la comprensión de su ilegalidad.

La continuación del proceso judicial será crucial para determinar si se cumplen las condiciones para una pena o si existen factores que puedan mitigar la responsabilidad penal de la madre. Sin embargo, lo cierto es que la agresión a la menor será tratada con la máxima gravedad, dado el contexto de la tentativa de homicidio y el bienestar de la niña, quien sigue recibiendo apoyo psicológico y atención médica.

Este caso sigue siendo objeto de atención en la región, tanto por la violencia doméstica que lo motiva como por los detalles del tratamiento judicial que se le dará a la imputabilidad de la madre.