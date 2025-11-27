Se abre la inscripcion para las becas habitacionales 2026 en General Viamonte

- Advertisement -

El Municipio de General Viamonte informó que ya están abiertas las inscripciones para las Becas Habitacionales 2026, un programa destinado a estudiantes que requieren condiciones adecuadas de alojamiento para poder sostener su trayectoria educativa.

La recepción de documentación será del 27 de noviembre al 10 de diciembre en la UNNOBA – Sede Viamonte (Mitre 491, Los Toldos), en los horarios de 10 a 11:30 y de 18 a 19:30.

En Baigorrita, la inscripción se realizará los días 27/11, 2/12 y 9/12 en la Delegación, de 10 a 11:30.

Entre la documentación solicitada se incluye DNI del estudiante y de su madre, padre o tutor; constancia de alumno regular o inscripción a la carrera; recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos; y plan de estudios de la formación terciaria o universitaria.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la educación como motor de desarrollo y oportunidades para los jóvenes del distrito.