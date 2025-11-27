viernes, noviembre 28, 2025
Nueve de Julio
General

Se abre la inscripcion para las becas habitacionales 2026 en General Viamonte

El Municipio acompañará a estudiantes que necesitan mejores condiciones de vivienda para continuar sus estudios

El Municipio de General Viamonte informó que ya están abiertas las inscripciones para las Becas Habitacionales 2026, un programa destinado a estudiantes que requieren condiciones adecuadas de alojamiento para poder sostener su trayectoria educativa.

La recepción de documentación será del 27 de noviembre al 10 de diciembre en la UNNOBA – Sede Viamonte (Mitre 491, Los Toldos), en los horarios de 10 a 11:30 y de 18 a 19:30.
En Baigorrita, la inscripción se realizará los días 27/11, 2/12 y 9/12 en la Delegación, de 10 a 11:30.

Entre la documentación solicitada se incluye DNI del estudiante y de su madre, padre o tutor; constancia de alumno regular o inscripción a la carrera; recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos; y plan de estudios de la formación terciaria o universitaria.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la educación como motor de desarrollo y oportunidades para los jóvenes del distrito.

