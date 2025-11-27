Otra muestra del Taller Municipal llega a la Terminal de Omnibus

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La exposición anual del taller de pintura de la Dirección de Educación desembarca en diciembre en el Centro de Exposiciones de la Terminal, ofreciendo al público un recorrido por las producciones realizadas a lo largo del año.

Coordinado por Silvia Andrea Galvani, el taller exploró por primera vez la técnica del acrílico, dando lugar a composiciones orgánicas y abstractas. Las alumnas experimentaron con pinceles y espátulas, trabajando el material hasta obtener efectos etéreos, casi de acuarela, que aportan una identidad propia a cada obra.

La muestra reúne trabajos inspirados en paisajes, flores, mares y pájaros, resultado de un proceso creativo sostenido y de la búsqueda personal de cada participante.

El espacio de exposiciones —gestionado por la Dirección de Cultura— sostuvo durante todo el año una programación continua que impulsó el trabajo de artistas locales, y culmina esta temporada con dos propuestas articuladas junto al área de Educación.

Más información en @cultura_9dejulio.