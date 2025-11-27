Licencias de conducir: Importante aviso para mayores de 71 años

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que los vecinos y vecinas mayores de 71 años deberán solicitar turno para renovar su licencia con al menos 45 días de anticipación a la fecha de vencimiento. La medida busca organizar la atención ante la alta demanda registrada en las últimas semanas.

El trámite puede realizarse de manera personal o a través de un tercero autorizado, presentando DNI y licencia de conducir del titular. Desde el área destacaron la importancia de gestionar el turno con suficiente anticipación para evitar demoras o la imposibilidad de concretar la renovación en la misma semana del vencimiento.

Asimismo, se solicita a la comunidad planificar con tiempo el proceso de renovación, a fin de garantizar una atención ordenada y ágil para todas las personas que requieran el servicio.

La oficina municipal continúa trabajando para optimizar la atención al público y recordó que realizar la renovación en tiempo y forma es fundamental para mantener la vigencia de las licencias y contribuir a la seguridad vial en todo el distrito.