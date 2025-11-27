Escuela Secundaria N°13 se prepara para un gran fogón de cierre de año frente a Plaza Belgrano

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con motivo del cierre del ciclo lectivo, la Escuela Secundaria N°13 está organizando un fogón para este viernes desde las 19030, que se llevará a cabo frente a Plaza Belgrano, justo en las puertas de la institución. El encuentro tiene como objetivo mostrar a la comunidad el trabajo realizado durante el año, incluyendo los proyectos educativos que impactaron positivamente en la sociedad, como el parlamento y la sesión estudiantil, entre otros.

Mercedes Maestrutti, directora de la escuela, explicó que la idea de este fogón surgió el año pasado como una manera de acercar a la comunidad al trabajo que se realiza dentro de la escuela. “Queremos que todos los vecinos de Nueve de Julio conozcan lo que hacemos, desde los docentes hasta las familias que apoyan nuestros proyectos. La propuesta busca unir a todos, mostrando lo mejor de nosotros”, expresó Maestrutti.

Por su parte, Matías Ale, preceptor de la escuela, destacó la participación activa de las familias en la organización del evento y el ambiente de camaradería que se vive tanto dentro como fuera del establecimiento. “Es una forma directa de colaborar con la escuela. Además de la muestra de trabajos, habrá danzas folclóricas, números artísticos y música. Todo esto es posible gracias al aporte desinteresado de artistas locales”, comentó Ale.

Milagros Pancera, alumna de la escuela, se mostró entusiasta con el clima de integración que se vive en la escuela. “Es una oportunidad para compartir una tarde con los profesores, directivos y compañeros. Todos estamos muy emocionados con el fogón y esperamos que la comunidad se acerque a disfrutar de esta fiesta”, dijo Milagros.

El fogón comenzará a las 19:30 horas, con presentaciones de danzas folclóricas y un variado espectáculo artístico. La actividad contará también con una cantina para que los asistentes puedan disfrutar de alimentos y bebidas, mientras apoyan el esfuerzo de la institución.

Desde la escuela invitan a toda la comunidad de Nueve de Julio a sumarse a esta jornada de celebración y fraternidad. El encuentro es una excelente oportunidad para disfrutar de una noche agradable, con muchas sorpresas y el cálido espíritu de la comunidad educativa.