Concurso comunitario vuelve a convocar a los vecinos a decorar sus frentes y participar por premios locales

Invitan por segundo año consecutivo a todos los vecinos a participar de “Decoremos Nuestra Ciudad”, la propuesta que busca llenar de color, luz y espíritu navideño cada frente, esquina y barrio del distrito.

Tras el éxito de la edición 2024, que contó con la participación de más de 250 vecinos, este año la convocatoria se renueva con una modalidad que pone el foco en la participación comunitaria. La premiación será completamente por sorteo, lo que significa que no importa el tamaño ni la espectacularidad de la decoración: lo importante es sumarse, decorar el frente del hogar y enviar la foto correspondiente.

Entre todos los inscriptos que completen correctamente el formulario, se sortearán 13 órdenes de compra por $50.000 cada una, para utilizar en los comercios que acompañan esta iniciativa.

La fecha límite para participar es el miércoles 17 de diciembre, mientras que el sorteo se realizará el jueves 18 y será comunicado a través de las redes de la Dirección de Cultura, donde también se encuentra disponible el formulario de inscripción.

Se agradece especialmente el apoyo de los comercios que hacen posible este proyecto y contribuyen al fortalecimiento del comercio local: Azeda Outfitters, Cattaini Neumáticos, Cotilandia, Francesco, La Pampita, La Yapa, Punto Delicia, Rosa Mosqueta, Rose Restó Pâtisserie, Servitec, Sushi9dj, Torte y Urso.

Los comercios acompañan; acompañemos entre todos al comercio local.

Para más información, seguí las redes de Cultura: @cultura_9dj