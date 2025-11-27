Anuncian la autovía en la Ruta 11 entre San Clemente y Mar del Plata

- Advertisement -

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires llamó a una consulta pública para definir el proyecto de construcción de la autovía en la Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, un tramo de 48 kilómetros.

La reunión está prevista para el próximo 3 de diciembre a las 11:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. De esta manera se podrá llegar desde CABA a Pinamar, por la autovía 2, la Ruta 63 y la autovía 11, siempre con doble mano, con la lógica ganancia en tiempo y seguridad para los automovilistas.