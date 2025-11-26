Último curso del año sobre ‘Manipulación de Alimentos’

- Advertisement -

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, informó la realización del último curso del año de Manipulación Segura de Alimentos, que tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, ubicado en Libertad y Salta. La propuesta busca fortalecer las prácticas de higiene y seguridad en el manejo de alimentos, promoviendo una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

El cronograma establecido contempla jornadas formativas los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2025, en el horario de 8:00 a 10:30.

Además, el 19 de diciembre se dictará un curso especial Libre de Gluten, destinado a quienes manipulan alimentos para personas con enfermedad celíaca o requieren prácticas libres de TACC.

La capacitación es de asistencia obligatoria para todos los inscriptos y tiene como fin brindar herramientas fundamentales para asegurar la inocuidad de los alimentos, desde su preparación hasta su servicio.

Inscripción abierta

Los interesados ya pueden inscribirse de manera online a través del siguiente enlace oficial:

https://www.9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

Esta iniciativa es parte del trabajo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud de la Municipalidad, enfocada en reforzar la seguridad alimentaria y promover mejores hábitos en toda la comunidad.