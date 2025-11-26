miércoles, noviembre 26, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
miércoles, noviembre 26, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
General

Último curso del año sobre ‘Manipulación de Alimentos’

Será en San Cayetano y es para garantizar la seguridad alimentaria

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, informó la realización del último curso del año de Manipulación Segura de Alimentos, que tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, ubicado en Libertad y Salta. La propuesta busca fortalecer las prácticas de higiene y seguridad en el manejo de alimentos, promoviendo una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

El cronograma establecido contempla jornadas formativas los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2025, en el horario de 8:00 a 10:30.
Además, el 19 de diciembre se dictará un curso especial Libre de Gluten, destinado a quienes manipulan alimentos para personas con enfermedad celíaca o requieren prácticas libres de TACC.

La capacitación es de asistencia obligatoria para todos los inscriptos y tiene como fin brindar herramientas fundamentales para asegurar la inocuidad de los alimentos, desde su preparación hasta su servicio.

Inscripción abierta

Los interesados ya pueden inscribirse de manera online a través del siguiente enlace oficial:
https://www.9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

Esta iniciativa es parte del trabajo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud de la Municipalidad, enfocada en reforzar la seguridad alimentaria y promover mejores hábitos en toda la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6052

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR