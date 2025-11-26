miércoles, noviembre 26, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
miércoles, noviembre 26, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
General

Nueva playa de camiones suma servicios y amplía su convocatoria

El predio destinado a transportistas continúa creciendo y ofrece mejores condiciones de seguridad, comodidad y gestión diaria para quienes operan en la zona

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La nueva playa de camiones de la ciudad, ubicada en Av. Urquiza y Ruta 65, continúa consolidándose como un espacio seguro y eficiente para los transportistas locales. Desde su habilitación meses atrás, en un predio de 3,5 hectáreas, el lugar ha mostrado una destacada aceptación, reflejada en un incremento del 40% en la matrícula desde su traslado. Actualmente alberga 54 camiones, con capacidad para más de cien unidades.

Las autoridades recuerdan que sigue abierta la convocatoria para nuevos vehículos. La tarifa es accesible y el predio ofrece vigilancia las 24 horas, todos los días del año. Además, el trámite de inscripción se realiza en el mismo lugar y demanda solo unos minutos.

La playa cuenta con alambrado perimetral, iluminación, cámaras de seguridad y una garita de ingreso equipada con sanitarios y oficina, garantizando comodidad y resguardo para los transportistas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6052

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR