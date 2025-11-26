Nueva playa de camiones suma servicios y amplía su convocatoria

- Advertisement -

La nueva playa de camiones de la ciudad, ubicada en Av. Urquiza y Ruta 65, continúa consolidándose como un espacio seguro y eficiente para los transportistas locales. Desde su habilitación meses atrás, en un predio de 3,5 hectáreas, el lugar ha mostrado una destacada aceptación, reflejada en un incremento del 40% en la matrícula desde su traslado. Actualmente alberga 54 camiones, con capacidad para más de cien unidades.

Las autoridades recuerdan que sigue abierta la convocatoria para nuevos vehículos. La tarifa es accesible y el predio ofrece vigilancia las 24 horas, todos los días del año. Además, el trámite de inscripción se realiza en el mismo lugar y demanda solo unos minutos.

La playa cuenta con alambrado perimetral, iluminación, cámaras de seguridad y una garita de ingreso equipada con sanitarios y oficina, garantizando comodidad y resguardo para los transportistas.