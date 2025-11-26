Nueva carga de reciclables: más de 14.000 kilos recuperados

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio informó la salida de una nueva carga completa de materiales recuperados, resultado del trabajo sostenido que se realiza diariamente en la planta de separación municipal.

En esta oportunidad, se enviaron 14.290 kilos de reciclables que serán reutilizados en distintos procesos industriales. Esta acción contribuye a evitar que los residuos terminen en el basural y permite reducir significativamente el volumen que llega a disposición final.

Los materiales despachados fueron:

12.275 kilos de cartón

1.316 kilos de PET cristal

699 kilos de PET verde

Desde la cartera municipal destacaron la importancia de continuar con la separación en origen y agradecieron el compromiso de los vecinos, cuyo acompañamiento resulta fundamental para el crecimiento del programa de reciclaje local.