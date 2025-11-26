El radicalismo nuevejuliense rechaza el nuevo peaje proyectado en Gorostiaga

- Advertisement -

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de resolución manifestando su “profunda preocupación y rechazo” ante la intención del Gobierno Nacional de instalar un nuevo peaje en la Ruta 5, a la altura de Gorostiaga.

Según señalaron desde el Concejo Deliberante, la Ruta 5 continúa a la espera de obras básicas de seguridad vial, mantenimiento e infraestructura, mientras que el Ejecutivo nacional pretende avanzar con un esquema de cobro que —advirtieron— solo encarecerá la vida de miles de vecinos, productores y trabajadores de la región.

El proyecto presentado por los ediles reclama que no se implemente ningún peaje sin la ejecución previa de las obras comprometidas históricamente para ese corredor vial. Además, solicita a la Intendenta que gestione ante el Gobierno Nacional y Vialidad Nacional para frenar esta medida, la cual consideran perjudicial para el distrito y carente de fundamentos técnicos.

“Los vecinos de 9 de Julio ya pagan los costos de una ruta deteriorada; no pueden pagar además un peaje sin mejoras”, expresaron desde el bloque impulsor, insistiendo en que cualquier esquema de financiamiento debe estar acompañado por acciones concretas que garanticen una mayor seguridad y calidad en el tránsito.