miércoles, noviembre 26, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
General

Convocatoria abierta para participar de otro Festival de Compras

Será el 8 de diciembre, y se lanzó la inscripción para comercios, emprendedores y entidades que deseen sumarse a la nueva edición

0
El 8 de diciembre se llevará adelante una nueva edición del Festival de Compras, y ya se encuentra abierta la convocatoria para todos aquellos que quieran formar parte de la propuesta.

Podrán inscribirse comercios con habilitación, vendedores por catálogo, emprendedores y artesanos con producción propia, elaboradores artesanales de alimentos con QR, foodtrucks habilitados y asociaciones civiles registradas.

La inscripción estará disponible hasta el 28 de noviembre mediante el formulario online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzerk-c0Dd6COym_clqU5CIrUssPOcufvmaV_Odh4_ochokA/viewform?usp=header

Quienes requieran más información pueden comunicarse con la Oficina de Empleo al 610083/84.

