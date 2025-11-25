Premios Luchemos por la Vida 2025: Reconocimiento a Cadena Nueve

- Advertisement -

Este martes 25 de noviembre, en un acto realizado en la UCEMA, la Asociación Luchemos por la Vida entregó los Premios 2025 a personas, instituciones, medios de comunicación y organismos que se destacaron por su aporte a la educación, prevención y concientización vial en todo el país.

La apertura estuvo a cargo de la Lic. María Cristina Isoba, Directora de la Asociación Civil ‘Luchemos por la Vida.

El encuentro se realizó en el auditorio de la Universidad del CEMA, donde la asociación Luchemos por la Vida conmemoró sus 35 años de trabajo ininterrumpido en la promoción de la seguridad vial en Argentina.

El un mensaje de biendenida, su presidenta, María Cristina Isoba, dio un discurso de fuerte contenido humano y social, centrado en la necesidad de transformar las conductas en el tránsito para evitar tragedias que calificó como “totalmente evitables”.

Desde los primeros minutos, desde la condución se subrayó el propósito histórico de la organización: “Cada día, 16 personas mueren en el tránsito. No son cifras: son proyectos, aportes a la sociedad que se han perdido y también el dolor de aquellos que los aman y a quienes les cambió la vida para siempre”.

La presidenta destacó que el objetivo central de Luchemos por la Vida sigue siendo el mismo que motivó su fundación: “cambiar nuestro estilo, nuestra conducta en el tránsito. Primero nosotros y después contribuir, con nuestra acción y concientización, a todos aquellos que están afuera”.

Un recorrido de 35 años en defensa de la vida

Isoba recordó los inicios de la entidad en 1990, cuando junto a un pequeño grupo de fundadores —entre ellos su esposo, Alberto Silveira— comenzaron a trabajar ante la ausencia de políticas estatales en materia de seguridad vial. “Cuando uno mira hacia atrás y ve de dónde partimos y lo que pudimos llevar adelante, no podemos dejar de estar orgullosos”, dijo emocionada.

Entre los hitos mencionó:

La impulsión de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y las regulaciones previas que hicieron obligatorio el uso del casco y del cinturón de seguridad.

Las capacitaciones anuales brindadas a funcionarios de todo el país cuando aún no existía la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La participación en la creación del taller para quienes renovaban la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires, por donde pasaron “un millón ciento setenta mil personas”.

La difusión de millones de segundos de campañas audiovisuales , muchas de ellas recordadas en todo el país.

La insistencia en medidas de reducción de velocidad que años más tarde fueron adoptadas por la Ciudad de Buenos Aires.

“Los muertos en el tránsito no son números”

La presidenta dedicó un pasaje especial del discurso a derribar la indiferencia social ante los siniestros viales:

“Los muertos en el tránsito no son números. Son seres humanos. También lo son aquellos a quienes pudimos capacitar y hacer reflexionar, porque nunca nadie les había hablado de seguridad vial”.

Isoba resaltó el impacto de las campañas, la formación y la incidencia política lograda por la organización: “Logramos contagiar la preocupación en la gente. Que dejaran de pensar que el siniestro de tránsito era destino o fatalidad. Son hechos evitables”.

Una lucha que hoy se multiplica

La presidenta celebró que la causa ya no esté sola: “Hoy hay muchos ocupándose, y a algunos vamos a reconocerlos. Nos llena de alegría saber que no estamos solos en esta lucha por la vida”.

Destacó especialmente la participación creciente de escuelas de todo el país, que este año enviaron una cantidad récord de postulaciones para los premios anuales de la organización.

Agradecimientos y apertura de la entrega de premios

En su mensaje, Isoba agradeció a la Universidad del CEMA por el espacio brindado y a los sponsors —entre ellos Honda y Motora— que hicieron posible el evento.

Finalmente, dio inicio al acto de entrega de los Premios Luchemos por la Vida, reconociendo a personas e instituciones que trabajan activamente por la seguridad vial en todo el país: “Gracias a todos los que vamos a premiar hoy, gracias a todos los que están con esta causa. Todos somos necesarios”, concluyó.

Entre los reconocidos estuvo Cadena Nueve por la información y constante compromiso con las camapañas de Educación Vial al tiempo que difunde el trabajo y esfuerzo de ‘Luchemos por la Vida’.

A continuación, la nómina completa de galardonados y los fundamentos del reconocimiento.