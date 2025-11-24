Detienen a conductor por cruzar semáforo en rojo a alta velocidad en Mar del Plata

- Advertisement -

Un conductor fue detenido ayer por agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de realizar una maniobra temeraria al cruzar un semáforo en rojo a gran velocidad en la Ruta 11, a la altura del GADA 601, en Mar del Plata. El incidente, que fue captado en vivo por las cámaras de monitoreo del Ministerio, resalta la importancia de las tecnologías de control en la prevención de accidentes viales.

El hecho ocurrió durante una recorrida preventiva realizada por la Subsecretaría de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial, cuando los inspectores divisaron al vehículo, un Renault Megane gris plata, cruzando un semáforo en rojo a alta velocidad, una infracción que es considerada una de las principales causas de accidentes graves en las rutas.

Ante la flagrante infracción, el vehículo fue inmediatamente interceptado por el móvil oficial del Ministerio de Transporte, que activó las alertas correspondientes y realizó maniobras disuasorias para detener al conductor. Tras la detención, los inspectores informaron al infractor sobre la gravedad de su accionar y le labraron el acta correspondiente por la violación del semáforo en rojo.

Las cámaras de monitoreo instaladas en los vehículos oficiales del Ministerio de Transporte jugaron un papel crucial en el registro de la infracción en tiempo real. Estas cámaras, que transmiten imágenes al MOVI (Centro de Monitoreo Vial del Ministerio de Transporte), permiten una cobertura más efectiva y transparente del control del tránsito en las rutas de la provincia, mejorando la seguridad vial y garantizando una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

El Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, continúa trabajando para mejorar la seguridad en las rutas y prevenir siniestros viales a través de operativos de control y el uso de tecnología avanzada. La acción de ayer subraya la importancia de mantener la vigilancia constante y la eficacia de los controles preventivos para evitar accidentes y proteger la vida de los conductores y pasajeros en la provincia de Buenos Aires.