Concejal de Bahía Blanca renuncia tras negarse a realizar test de alcoholemia

Jonatan Arce, quien asumió como concejal por el partido Fuerza Patria en diciembre de 2023, renunció este domingo a su banca legislativa luego de que se difundiera su negativa a someterse a un test de alcoholemia durante un control vehicular en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando Arce, quien formaba parte de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local, fue detenido en un operativo y se negó a realizarse el test.

La noticia rápidamente se viralizó, generando controversia, especialmente por la contradicción de su rol como integrante de una comisión vinculada al tránsito y la seguridad vial.

En un posteo realizado en la plataforma X, Arce expresó: “Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas”.

En su mensaje, el concejal asumió la responsabilidad de sus acciones y pidió disculpas. “Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano”, indicó.

El caso causó revuelo en la ciudad y generó un debate sobre la conducta de los funcionarios públicos en relación a las normativas que ellos mismos legislan y promueven.

Arce no especificó los motivos de su negativa al test, pero destacó que su renuncia respondía a una voluntad de asumir las consecuencias de su acto y de no generar más perjuicios a su partido ni a la política local.