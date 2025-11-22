domingo, noviembre 23, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
General

Perros en la calle ponenen en riesgo a ciclistas y motociclistas en Dudignac

Vecinos piden a los dueños conducta responsable y a las autoridades mayor controal por su seguridad

Vecinos de Dudignac, han hecho notar la falta de responsabilidad de algunos dueños de perros que al dejarlos sueltos en la calle están transformando las vías de circulación en  zonas de peligro,

Señalan que se trata de perros, que carecen de control y supervisión.

Cada 100 metros se han visualizado hasta 20 perros sueltos, sin que sus dueños los cuiden. Estos ‘amigos del hombre’ no están en su casas o en patios cerrados, lo que genera una amenaza constante para todos los que transitan por las calles, especialmente para los motociclistas y ciclistas.

Cuando los conductores en bicicleta o motocicleta pasan por la zona, los perros salen disparados de las casas o de las veredas, creando jaurías y causando un peligro real. Muchos intentan morder a los ciclistas o motociclistas, mientras que otros provocan caídas por la sorpresa o el miedo que generan.

Esto NO es un juego. Es una falta grave a la seguridad pública, señalan vecinos de la localidad. Piden se tomen recaudos.

