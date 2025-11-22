María José Gentile detalló las donaciones personales realizadas para apoyar a la comunidad nuevejuliense

- Advertisement -

La Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, respondió formalmente al Pedido de Informes N° 1.009 (Expte. 193/2025), solicitado por el Concejo Deliberante, en una misiva dirigida al Presidente del Cuerpo, Dr. Sebastián Malis. En su respuesta, Gentile ratificó su compromiso con la transparencia y explicó los detalles de las donaciones que realizó con fondos personales, como parte de su gestión durante tiempos de crisis.

En el documento, la Intendenta aclaró que las donaciones fueron un acto estrictamente personal y voluntario, llevado a cabo mediante transferencias directas desde su cuenta bancaria privada.

Según la información proporcionada, los montos donados nunca ingresaron a las arcas municipales, ni requirieron ningún mecanismo institucional de la Municipalidad para su ejecución. Las donaciones fueron destinadas a diversas instituciones que solicitaron ayuda, así como a la cobertura de gastos que el Municipio afrontaba con dificultades.

La Intendenta adjuntó copias de los comprobantes bancarios, recibos oficiales y constancias que respaldan la información presentada. Entre las donaciones realizadas, se destacan montos destinados a la compra de materiales, el arreglo de infraestructura, y otros gastos específicos relacionados con instituciones locales y proyectos comunitarios.

La misiva también aborda diversos gastos de viaje y combustibles relacionados con gestiones oficiales, aclarando que los recibos de comidas, cocheras y alojamiento no fueron presentados debido a la ausencia de documentos específicos, ya que estos gastos no fueron cargados a la tarjeta de crédito municipal por ser personales, salvo los pagos de peaje.

En un tono conciliador, Gentile subrayó que, si bien el Concejo Deliberante tiene la potestad de fiscalizar los actos de gobierno, invitó a los concejales a acompañar sus pedidos de informe con gestos de compromiso similares, especialmente en un contexto de emergencia económica que atraviesa Nueve de Julio. “Es momento de unirse en la acción y el compromiso, dejando de lado la especulación política”, indicó la Intendenta, instando a la colaboración de todos los actores políticos para enfrentar la crisis.

Finalmente, Gentile reafirmó su disposición a brindar toda la información necesaria para demostrar que su gestión se ha basado en la transparencia y en el trabajo concreto por el bienestar de la comunidad.

“Reitero mi total disposición a brindar toda la información que sea necesaria para demostrar que mi trabajo y mis gestos están a la vista de toda la comunidad”, concluyó en su carta.

A continuación, se detallan los gastos y las donaciones realizadas:

Donaciones Realizadas:

Fecha de Donación Monto Donado Institución/Objeto de Gasto 10/04/24 $300.000,00 Compra materiales temporales 01/11/24 $150.000,00 Arreglo techo Capilla Dennehy 06/05/24 $300.000,00 Institución Nuevejuliense 14/04/25 $72.000,00 Institución Nuevejuliense (pintura) 27/05/25 $123.000,00 Placa EET Nº2 17/06/25 $500.000,00 IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac 19/06/25 $309.089,00 IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac 19/06/25 $50.000,00 Traducción de lenguaje de señas para alumna en acto del Día de la Bandera 14/07/25 $146.200,00 Placa Sociedad Fomento Patricios (100 aniversario) 30/07/25 $471.000,00 Crayon: Pintura espacios públicos 27/08/25 $81.000,00 Placa 25 aniversario La Blanqueada 12/08/25 $465.849,70 RUPLESS: Capas de agua para personal de servicios públicos 27/08/25 $40.000,00 Pago jurado de circo, Torneos Bonaerenses 18/09/25 $130.000,00 Pago escribanía: autorización servicio local 08/10/25 $380.000,00 Pago hotel para maquinistas de Vialidad Provincial 09/10/25 $800.000,00 Pago alquiler casa La Niña, maquinistas de Vialidad Provincial

Gastos de Combustibles y Viajes:

Fecha Monto Concepto 28/06/24 $40.000,00 Viaje Ministerio de Justicia y otros 19/05/25 $83.041,97 Viaje CABA – UBA 06/08/25 $99.004,04 Viaje Gestión I. Vivienda y otros 28/08/25 $97.001,97 Viaje Gestión Hidráulica – ABSA 22/09/25 $80.000,01 Viaje Hidráulica: Reunión de Intendentes

Otros Gastos: