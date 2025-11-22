María José Gentile detalló las donaciones personales realizadas para apoyar a la comunidad nuevejuliense

La Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, respondió formalmente al Pedido de Informes N° 1.009 (Expte. 193/2025), solicitado por el Concejo Deliberante, en una misiva dirigida al Presidente del Cuerpo, Dr. Sebastián Malis. En su respuesta, Gentile ratificó su compromiso con la transparencia y explicó los detalles de las donaciones que realizó con fondos personales, como parte de su gestión durante tiempos de crisis.
En el documento, la Intendenta aclaró que las donaciones fueron un acto estrictamente personal y voluntario, llevado a cabo mediante transferencias directas desde su cuenta bancaria privada.
Según la información proporcionada, los montos donados nunca ingresaron a las arcas municipales, ni requirieron ningún mecanismo institucional de la Municipalidad para su ejecución. Las donaciones fueron destinadas a diversas instituciones que solicitaron ayuda, así como a la cobertura de gastos que el Municipio afrontaba con dificultades.
La Intendenta adjuntó copias de los comprobantes bancarios, recibos oficiales y constancias que respaldan la información presentada. Entre las donaciones realizadas, se destacan montos destinados a la compra de materiales, el arreglo de infraestructura, y otros gastos específicos relacionados con instituciones locales y proyectos comunitarios.
La misiva también aborda diversos gastos de viaje y combustibles relacionados con gestiones oficiales, aclarando que los recibos de comidas, cocheras y alojamiento no fueron presentados debido a la ausencia de documentos específicos, ya que estos gastos no fueron cargados a la tarjeta de crédito municipal por ser personales, salvo los pagos de peaje.
En un tono conciliador, Gentile subrayó que, si bien el Concejo Deliberante tiene la potestad de fiscalizar los actos de gobierno, invitó a los concejales a acompañar sus pedidos de informe con gestos de compromiso similares, especialmente en un contexto de emergencia económica que atraviesa Nueve de Julio. “Es momento de unirse en la acción y el compromiso, dejando de lado la especulación política”, indicó la Intendenta, instando a la colaboración de todos los actores políticos para enfrentar la crisis.
Finalmente, Gentile reafirmó su disposición a brindar toda la información necesaria para demostrar que su gestión se ha basado en la transparencia y en el trabajo concreto por el bienestar de la comunidad.
“Reitero mi total disposición a brindar toda la información que sea necesaria para demostrar que mi trabajo y mis gestos están a la vista de toda la comunidad”, concluyó en su carta.
A continuación, se detallan los gastos y las donaciones realizadas:
Donaciones Realizadas:
|Fecha de Donación
|Monto Donado
|Institución/Objeto de Gasto
|10/04/24
|$300.000,00
|Compra materiales temporales
|01/11/24
|$150.000,00
|Arreglo techo Capilla Dennehy
|06/05/24
|$300.000,00
|Institución Nuevejuliense
|14/04/25
|$72.000,00
|Institución Nuevejuliense (pintura)
|27/05/25
|$123.000,00
|Placa EET Nº2
|17/06/25
|$500.000,00
|IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac
|19/06/25
|$309.089,00
|IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac
|19/06/25
|$50.000,00
|Traducción de lenguaje de señas para alumna en acto del Día de la Bandera
|14/07/25
|$146.200,00
|Placa Sociedad Fomento Patricios (100 aniversario)
|30/07/25
|$471.000,00
|Crayon: Pintura espacios públicos
|27/08/25
|$81.000,00
|Placa 25 aniversario La Blanqueada
|12/08/25
|$465.849,70
|RUPLESS: Capas de agua para personal de servicios públicos
|27/08/25
|$40.000,00
|Pago jurado de circo, Torneos Bonaerenses
|18/09/25
|$130.000,00
|Pago escribanía: autorización servicio local
|08/10/25
|$380.000,00
|Pago hotel para maquinistas de Vialidad Provincial
|09/10/25
|$800.000,00
|Pago alquiler casa La Niña, maquinistas de Vialidad Provincial
Gastos de Combustibles y Viajes:
|Fecha
|Monto
|Concepto
|28/06/24
|$40.000,00
|Viaje Ministerio de Justicia y otros
|19/05/25
|$83.041,97
|Viaje CABA – UBA
|06/08/25
|$99.004,04
|Viaje Gestión I. Vivienda y otros
|28/08/25
|$97.001,97
|Viaje Gestión Hidráulica – ABSA
|22/09/25
|$80.000,01
|Viaje Hidráulica: Reunión de Intendentes
Otros Gastos:
|Fecha
|Monto
|Concepto
|09/09/25
|$29.300,00
|Pago plano
|13/10/25
|$87.600,00
|Pago placa Jirim La Blanqueada
|26/10/25
|$160.000,00
|Pago hotel maquinistas de Vialidad
La Intendenta también indicó que se realizaron múltiples gastos relacionados con comidas, cocheras y alojamiento, los cuales no se pudieron presentar con recibos específicos.
Gentile reafirmó su compromiso con la transparencia y señaló que las donaciones fueron destinadas exclusivamente a cubrir necesidades de instituciones locales y gastos específicos del municipio.