General

María José Gentile detalló las donaciones personales realizadas para apoyar a la comunidad nuevejuliense

Lo hizo a pedido del Concejo Deliberante y surge que alcanza a viajes institucionales pagados de su bolsillo incluido el combustible

0
La Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, respondió formalmente al Pedido de Informes N° 1.009 (Expte. 193/2025), solicitado por el Concejo Deliberante, en una misiva dirigida al Presidente del Cuerpo, Dr. Sebastián Malis. En su respuesta, Gentile ratificó su compromiso con la transparencia y explicó los detalles de las donaciones que realizó con fondos personales, como parte de su gestión durante tiempos de crisis.

En el documento, la Intendenta aclaró que las donaciones fueron un acto estrictamente personal y voluntario, llevado a cabo mediante transferencias directas desde su cuenta bancaria privada.

Según la información proporcionada, los montos donados nunca ingresaron a las arcas municipales, ni requirieron ningún mecanismo institucional de la Municipalidad para su ejecución. Las donaciones fueron destinadas a diversas instituciones que solicitaron ayuda, así como a la cobertura de gastos que el Municipio afrontaba con dificultades.

La Intendenta adjuntó copias de los comprobantes bancarios, recibos oficiales y constancias que respaldan la información presentada. Entre las donaciones realizadas, se destacan montos destinados a la compra de materiales, el arreglo de infraestructura, y otros gastos específicos relacionados con instituciones locales y proyectos comunitarios.

La misiva también aborda diversos gastos de viaje y combustibles relacionados con gestiones oficiales, aclarando que los recibos de comidas, cocheras y alojamiento no fueron presentados debido a la ausencia de documentos específicos, ya que estos gastos no fueron cargados a la tarjeta de crédito municipal por ser personales, salvo los pagos de peaje.

En un tono conciliador, Gentile subrayó que, si bien el Concejo Deliberante tiene la potestad de fiscalizar los actos de gobierno, invitó a los concejales a acompañar sus pedidos de informe con gestos de compromiso similares, especialmente en un contexto de emergencia económica que atraviesa Nueve de Julio. “Es momento de unirse en la acción y el compromiso, dejando de lado la especulación política”, indicó la Intendenta, instando a la colaboración de todos los actores políticos para enfrentar la crisis.

Finalmente, Gentile reafirmó su disposición a brindar toda la información necesaria para demostrar que su gestión se ha basado en la transparencia y en el trabajo concreto por el bienestar de la comunidad.

“Reitero mi total disposición a brindar toda la información que sea necesaria para demostrar que mi trabajo y mis gestos están a la vista de toda la comunidad”, concluyó en su carta.

A continuación, se detallan los gastos y las donaciones realizadas:

Donaciones Realizadas:

Fecha de DonaciónMonto DonadoInstitución/Objeto de Gasto
10/04/24$300.000,00Compra materiales temporales
01/11/24$150.000,00Arreglo techo Capilla Dennehy
06/05/24$300.000,00Institución Nuevejuliense
14/04/25$72.000,00Institución Nuevejuliense (pintura)
27/05/25$123.000,00Placa EET Nº2
17/06/25$500.000,00IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac
19/06/25$309.089,00IMPULSO: Memb. Cic y Htal Dudignac
19/06/25$50.000,00Traducción de lenguaje de señas para alumna en acto del Día de la Bandera
14/07/25$146.200,00Placa Sociedad Fomento Patricios (100 aniversario)
30/07/25$471.000,00Crayon: Pintura espacios públicos
27/08/25$81.000,00Placa 25 aniversario La Blanqueada
12/08/25$465.849,70RUPLESS: Capas de agua para personal de servicios públicos
27/08/25$40.000,00Pago jurado de circo, Torneos Bonaerenses
18/09/25$130.000,00Pago escribanía: autorización servicio local
08/10/25$380.000,00Pago hotel para maquinistas de Vialidad Provincial
09/10/25$800.000,00Pago alquiler casa La Niña, maquinistas de Vialidad Provincial

Gastos de Combustibles y Viajes:

FechaMontoConcepto
28/06/24$40.000,00Viaje Ministerio de Justicia y otros
19/05/25$83.041,97Viaje CABA – UBA
06/08/25$99.004,04Viaje Gestión I. Vivienda y otros
28/08/25$97.001,97Viaje Gestión Hidráulica – ABSA
22/09/25$80.000,01Viaje Hidráulica: Reunión de Intendentes

Otros Gastos:

FechaMontoConcepto
09/09/25$29.300,00Pago plano
13/10/25$87.600,00Pago placa Jirim La Blanqueada
26/10/25$160.000,00Pago hotel maquinistas de Vialidad

 

La Intendenta también indicó que se realizaron múltiples gastos relacionados con comidas, cocheras y alojamiento, los cuales no se pudieron presentar con recibos específicos.

Gentile reafirmó su compromiso con la transparencia y señaló que las donaciones fueron destinadas exclusivamente a cubrir necesidades de instituciones locales y gastos específicos del municipio.

