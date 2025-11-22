18 de Octubre quedó único líder ante su triunfo y la derrota del ’12’ Albiceleste

Este sábado, la duodécima fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dejó importantes resultados que podrían definir el futuro de varios equipos en la lucha por el ascenso. Con una jornada cargada de emociones, los equipos que ocupan la punta demostraron su fuerza y consolidaron sus posiciones en un campeonato que sigue siendo sumamente parejo.

Los partidos, que se jugaron en simultáneo a las 17:00 horas, dejaron los siguientes resultados:

Social y Deportivo 12 de Octubre 0 – Defensores de la Boca 3

Goles: Lucas Ravena y Lautaro Bonello por dos.

Compañía General Buenos Aires 1 – 18 de Octubre 5

Goles: Michael Martín (2), Gabriel Martinelli,2 y Lucas Sánchez.- El descuento fue de Axel Celloto.

Defensores de Sarmiento 0 – Unión Dennehy 2

Goles: Julián Sancholuz y Matías Perez.

Actualización de la Tabla de Posiciones:

Posición Equipo Puntos 1 18 de Octubre 24 2 12 de Octubre 21 3 Atlético Dudignac 16 4 Defensores de la Boca 12 5 Unión Dennehy 12 6 Defensores de Sarmiento 9 7 Compañía General Buenos Aires 6

El 18 de Octubre dio un golpe sobre la mesa con una victoria contundente ante Compañía General Buenos Aires, mostrando su poderío ofensivo y afianzándose como líder del torneo. Por otro lado, Social y Deportivo 12 de Octubre cayó ante Defensores de la Boca, que se recupera de una racha negativa y sube en la tabla. Mientras tanto, Unión Dennehy logró un ajustado triunfo ante Defensores de Sarmiento, lo que les permite mantenerse cerca de los primeros puestos.

Con los puntos cada vez más disputados, la lucha por la cima sigue abierta y cualquier error puede resultar crucial en las próximas jornadas. Sin lugar a dudas, el Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense promete más emoción en su recta final.