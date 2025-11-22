sábado, noviembre 22, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
sábado, noviembre 22, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
General

18 de Octubre quedó único líder ante su triunfo y la derrota del ’12’ Albiceleste

Al jugarse la duodécima fecha de la fase I tmbien triunfó Unión Dennehy y se modificó la tabla

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado, la duodécima fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dejó importantes resultados que podrían definir el futuro de varios equipos en la lucha por el ascenso. Con una jornada cargada de emociones, los equipos que ocupan la punta demostraron su fuerza y consolidaron sus posiciones en un campeonato que sigue siendo sumamente parejo.

Los partidos, que se jugaron en simultáneo a las 17:00 horas, dejaron los siguientes resultados:

  • Social y Deportivo 12 de Octubre 0 –  Defensores de la Boca 3
    Goles: Lucas Ravena y Lautaro Bonello por dos.

  • Compañía General Buenos Aires 1 – 18 de Octubre 
    Goles: Michael Martín (2), Gabriel Martinelli,2 y Lucas Sánchez.- El descuento fue de Axel Celloto.

  • Defensores de Sarmiento 0 – Unión Dennehy 2 
    Goles: Julián Sancholuz y Matías Perez.

Actualización de la Tabla de Posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
118 de Octubre24
212 de Octubre21
3Atlético Dudignac16
4Defensores de la Boca12
5Unión Dennehy12
6Defensores de Sarmiento9
7Compañía General Buenos Aires6

El 18 de Octubre dio un golpe sobre la mesa con una victoria contundente ante Compañía General Buenos Aires, mostrando su poderío ofensivo y afianzándose como líder del torneo. Por otro lado, Social y Deportivo 12 de Octubre cayó ante Defensores de la Boca, que se recupera de una racha negativa y sube en la tabla. Mientras tanto, Unión Dennehy logró un ajustado triunfo ante Defensores de Sarmiento, lo que les permite mantenerse cerca de los primeros puestos.

Con los puntos cada vez más disputados, la lucha por la cima sigue abierta y cualquier error puede resultar crucial en las próximas jornadas. Sin lugar a dudas, el Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense promete más emoción en su recta final.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6048

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR