La UCR elegira al sucesor de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional

La UCR convocó para el próximo 12 de diciembre al plenario de renovación de autoridades del Comité Nacional, donde los correligionarios elegirán al sucesor de Martín Lousteau. La fecha fue fijada para después de que se defina la composición de los bloques en el Congreso, como históricamente sucede en el partido centenario. En esta oportunidad, hay pocos nombres en danza y se descarta que el líder de Evolución busque la reelección.

El evento será a las 14, en la sede partidaria de la calle Alsina 1786, de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunirá el Plenario de Delegados integrado por cuatro representantes por provincia, más dos representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad

Lousteau no tiene intenciones de seguir al frente del partido, luego de dos años de duros enfrentamientos con sus correligionarios, en especial, con los gobernadores que se mostraron aliados al gobierno de Javier Milei. El senador saliente, que el 10 de diciembre asumirá su banca de diputados dentro del bloque de Provincias Unidas, encarnó un rol de opositor ante La Libertad Avanza donde impulsó y defendió medidas como la Ley de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Además, fue crítico a las medidas económicas que impulsó el Presidente, sobre todo con el vínculo que estableció con EE. UU.