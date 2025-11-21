Flavio Ceriani: “Queremos seguir para adelante y que el hincha vuelva a ser socio del club”

- Advertisement -

En diálogo con Cadena Nueve, Flavio Ceriani, flamante presidente del Club Libertad, contó cómo se dio la renovación de autoridades y cuáles son los objetivos inmediatos de la institución. Ceriani, quien desde 2019 venía integrando comisiones vinculadas a la regularización de la personería jurídica, destacó que finalmente se concretó la asamblea que permitió formalizar la nueva conducción.

Temporada de verano: pileta lista desde el 8 de diciembre

El presidente confirmó que el principal desafío inmediato es la puesta a punto del predio de pileta, que abrirá sus puertas el 8 de diciembre, mientras que la colonia de vacaciones comenzará el 15 de diciembre.

Durante el último año se realizaron múltiples mejoras: pintura completa, más quinchos, nuevos espacios verdes y un fuerte trabajo de embellecimiento impulsado por la subcomisión de pileta. “La pileta es un clásico del club y convoca a familias enteras. Viene creciendo muchísimo”, destacó.

Sobre los programas conjuntos con el municipio para que adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes accedan a la pileta, Ceriani indicó que la próxima semana habrá reuniones para definir los convenios de esta temporada.

Libertad, protagonista del fútbol local

El nuevo presidente ‘Lagunero’ se mostró orgulloso del presente futbolístico, con el equipo de primera pelean­do los primeros puestos desde hace tres temporadas. “Hoy nos lamentamos porque la pelota no entró y perdimos puntos para salir campeones. Antes la realidad era otra. El crecimiento es enorme”, dijo.

También resaltó el desarrollo del fútbol femenino, las divisiones inferiores y los logros de futbolistas formadas en la institución, como Delfina Zárate, hoy arquera de Sarmiento y reciente campeona con valla menos vencida. “Es un orgullo; nació y se formó en Libertad”, sostuvo.

Convocatoria para sumar socios

La nueva comisión impulsará una campaña para aumentar la cantidad de socios, clave para sostener el mantenimiento del club. “Es una cuota mínima y ayuda muchísimo. Libertad es grande y tiene altos costos fijos: luz, personal, mantenimiento del pasto, combustible. Todo suma”, explicó Ceriani.

Además, destacó que la regularización definitiva de la personería jurídica permitirá acceder a beneficios y descuentos institucionales.

Mirada sobre la ciudad y el rol de las instituciones

Empresario del rubro tratamiento de agua, Ceriani valoró el trabajo articulado entre Cámara de Comercio, Sociedad Rural y municipio. Consideró positivo el relevamiento productivo que se lleva adelante y resaltó el potencial industrial de Nueve de Julio. También destacó la belleza urbana, el parque y la necesidad de fortalecer la educación vial.

Asimismo adelantó que, con motivo de las fiestas, en su cuadra —Mendoza entre Rioja y Mitre— comerciantes y vecinos ya preparan decoraciones, un impulso que se replica en distintos sectores de la ciudad.

Un liderazgo con compromiso

Ceriani se mostró entusiasmado con la responsabilidad asumida y aseguró que la nueva comisión combina experiencia y renovación. “Lo importante es no parar y seguir siempre adelante”, afirmó. También anticipó que el club se sumará a las iniciativas navideñas y que buscan reflotar la tradicional Fiesta del Agua.

Para cerrar, el presidente dejó un mensaje a la comunidad libertadora:

“Invito a todos los hinchas que en algún momento fueron socios a volver. Libertad tiene mucho para dar, y entre todos podemos hacerlo crecer”.