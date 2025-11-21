Emoción y solidaridad con la llegada del Tren Solidario a Bolívar

- Advertisement -

Este viernes, la ciudad de Bolívar vivió un emotivo momento con la llegada del Tren Solidario, en su viaje número 58. El convoy, que arribó alrededor del mediodía, fue recibido con entusiasmo por una multitud que colmó el andén de la estación ferroviaria, respondiendo a la convocatoria de la Municipalidad de Bolívar. Este tren, que partió con rumbo a Urdampilleta, lleva consigo donaciones de gran valor para las comunidades afectadas por el temporal del 2 de noviembre.

Un convoy con un fuerte espíritu solidario

El Tren Solidario llegó a Bolívar compuesto por once vagones, entre los que se incluyeron cuatro coches históricos pertenecientes al Museo Nacional Ferroviario, y otros cuatro de pasajeros, en los cuales viajaron los 260 voluntarios que forman parte de la organización. Además, el tren llevó un coche restaurante y dos vagones destinados a transportar más de 30 toneladas de donaciones, que incluyen alimentos no perecederos, colchones, chapas y otros elementos esenciales para las instituciones de Bolívar y Urdampilleta.

La llegada del tren no solo fue un acto de solidaridad, sino también un evento de relevancia turística, que pone en valor la historia y el rol fundamental que el tren desempeñó en el desarrollo de las comunidades locales.

Un recibimiento emotivo

La estación ferroviaria fue el escenario de un cálido recibimiento por parte de los habitantes de Bolívar. La multitud esperaba ansiosa la llegada del convoy, que no solo llevaba ayuda material, sino también un mensaje de esperanza para las localidades más afectadas por el temporal.

Este sábado, el Tren Solidario continuará su recorrido hacia Urdampilleta, donde un centenar de bolivarenses se sumarán al equipo de voluntarios para colaborar con la entrega de las donaciones.

Acto oficial

A las 16:30, se llevó a cabo un acto oficial en la explanada de la estación ferroviaria, donde se entonó el Himno Nacional. En el evento, Sergio Rojas, director de la organización Tren Solidario, y su esposa Maru García, coordinadora del programa, junto a Sonia Martínez, directora de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de Bolívar, destacaron la satisfacción por haber logrado superar las dificultades logísticas para hacer posible esta nueva entrega solidaria.

El Tren Solidario, que no solo tiene un fuerte impacto en la asistencia social, también ha logrado generar una conexión significativa entre las localidades que atraviesa, fomentando el sentido de comunidad y la importancia histórica del ferrocarril en la Argentina. Este es solo uno de los muchos viajes que han marcado la diferencia en las vidas de miles de personas, mientras refuerzan los lazos entre pueblos y familias.

El viaje número 58 del Tren Solidario continúa demostrando que, en tiempos de adversidad, la solidaridad y el trabajo en equipo son la clave para superar cualquier desafío.