General

CEyS: Poner en valor también es cuidar: renovación integral de las Salas Velatorios

El edificio ha sido sometido a un trabajo integral de mantenimiento que renovó tanto su infraestructura exterior como interior con mejoras en el estacionamiento, parquización, restauración de la fuente y más, este espacio se mantiene con el respeto y cuidado que merece

El edificio de las Salas Velatorias de la CEyS Mariano Moreno de Nueve de Julio ha experimentado una profunda renovación, con el objetivo de mantener el espacio en condiciones óptimas para la comunidad. Este trabajo integral de mantenimiento incluyó tanto intervenciones exteriores como interiores, con un enfoque integral que prioriza la comodidad y el respeto.

Se realizaron importantes mejoras en los sectores de estacionamiento, donde se optimizó el espacio para los vehículos, y se restauró la fuente, un elemento distintivo del lugar. Además, se colocaron bancos nuevos en la vía pública, lo que también contribuye al embellecimiento de la zona. El proceso de parquización y forestación de toda la cuadra ha aportado un toque natural y renovador, haciendo del entorno un lugar más acogedor.

Dentro del edificio, se llevaron a cabo tareas de pintura, reparaciones generales y el recambio de techos, lo que mejoró la infraestructura en su totalidad, asegurando un espacio más seguro y agradable para quienes lo visitan.

La renovación estuvo a cargo de María Cristina Cubiles, vicepresidenta del Consejo de Administración, y Adrián Guiotto, coordinador de Salas Velatorias de la CEyS, quienes impulsaron y supervisaron cada una de las mejoras realizadas. Su dedicación y compromiso con la comunidad fueron clave para llevar a cabo este proceso de renovación, que busca mantener las Salas Velatorias en condiciones de respeto y cuidado para quienes transitan por este importante espacio.

Agradecemos a todo el equipo de trabajo y al Consejo de Administración por su apoyo incondicional en este proceso de renovación que, sin duda, beneficia a todos los vecinos de la ciudad.

