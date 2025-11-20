Martín del Castillo: “Bomberos Voluntarios, una institución con casi 80 años de vocación y compromiso”

- Advertisement -

En una charla con Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Martín del Castillo, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, compartió detalles sobre el compromiso y la constante evolución de la institución, que en 2026 celebrará su 80º aniversario.

“Bomberos no son de aplaudir, son de estar en silencio, pero con valores y vocación”, comentó del Castillo, quien destacó la ética como uno de los pilares fundamentales de los bomberos. “La ética no es algo que se discuta, es algo que debería ser parte de nuestra vida cotidiana, como el cepillado de dientes”, aseguró, añadiendo que “trabajamos no solo para extinguir incendios, sino para contribuir a una sociedad más solidaria”.

Este 2026 será un año clave para la institución, ya que celebrará ocho décadas de historia. “El objetivo es abrir el cupo para nuevos bomberos, algo que no hacíamos desde hace 10 años. Vamos a convocar a jóvenes entre 18 y 25 años. Necesitamos sangre nueva, gente con ganas de aprender y trabajar por la comunidad”, explicó. Además, destacó que este año la inscripción será libre de género.

En cuanto a las actividades de fin de año, del Castillo detalló que los bomberos ya están preparando un desfile navideño para sorprender a los más pequeños. “El año pasado fue un éxito y este año estamos redoblando la apuesta con nuevos personajes y una colaboración especial de los chicos de la escuela técnica, que están trabajando en un barco pirata para representar Los Piratas del Caribe”. Esta iniciativa forma parte del compromiso de los bomberos con la comunidad, no solo en la prevención y combate de incendios, sino también en momentos de alegría como la Navidad.

Asimismo, Martín destacó el rol central de los bomberos en situaciones de crisis. “Con la reciente inundación, nuestra colaboración con Defensa Civil fue clave. A veces el trabajo de los bomberos no se ve, pero estamos siempre preparados, incluso para manejar materiales peligrosos en la región”, comentó, refiriéndose al trabajo de capacitación constante que realizan, como la reciente simulación de un derrame de sustancias peligrosas.

También adelantó que la rifa organizada por la institución sigue en marcha y el objetivo es juntar fondos para la compra de un módulo habitacional, que se sorteará en 2026. “La rifa tiene distintas etapas y esperamos que, además de recaudar dinero para seguir con nuestras actividades, esta iniciativa también dé la oportunidad de tener una casa a alguien que lo necesite”.

Finalmente, del Castillo resaltó la importancia de la región en el trabajo conjunto entre bomberos y Defensa Civil. “Nos vemos como un cuartel grande. En la región, trabajamos hombro a hombro con las demás instituciones para resolver problemas como las inundaciones y otros desastres naturales. El trabajo en conjunto es esencial”.

Con la mirada puesta en el futuro, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio continúa con su misión de servir a la comunidad, con un equipo de jóvenes comprometidos y una historia llena de vocación, esfuerzo y solidaridad.