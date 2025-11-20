La CEyS y el Concejo Escolar supervisarón la etapa final de la ampliación del comedor donde funcionan las Escuelas de El Provincial

- Advertisement -

El presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS), Matías Losinno, junto a la presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana, recorrieron las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 21 “General José de San Martín” y de la Escuela Secundaria Nº 15 “Soldado Francisquez”, en la localidad de El Provincial, para supervisar el avance de una obra relevante para la comunidad educativa.

Durante la visita, los funcionarios constataron el progreso de la ampliación del comedor escolar, una intervención que permitirá ofrecer un espacio más amplio, cómodo y mejor equipado para que todos los alumnos puedan almorzar en condiciones dignas. La CEyS no solo impulsó esta obra, sino que también sumará nuevo equipamiento que será incorporado al finalizar la intervención.

El recorrido incluyó además una visita al Jardín de Infantes Nº 914 “Gabriela Mistral”, donde se prevén iniciar próximamente nuevas tareas de mejora edilicia, continuando el plan de acompañamiento a instituciones educativas del distrito.

Con estas acciones, la CEyS reafirma su compromiso con el crecimiento y el fortalecimiento de los espacios donde docentes, alumnos y familias desarrollan su vida cotidiana, contribuyendo al bienestar integral de toda la comunidad de El Provincial.