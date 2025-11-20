La carne aumentó el 20% en las últimas semanas

- Advertisement -

La carne vacuna en Argentina registró un aumento del 20% en las últimas semanas, en algunos cortes, los incrementos llegaron al 25%.

La suba en los valores de la hacienda por la oferta acotada (en medio de fuertes inundaciones) y la presión exportadora, referentes del sector calculan alzas de hasta 3.000 pesos por corte en las carnicerías.

Matarifes y carniceros calculan aumentos de entre 15% y 25% desde octubre hasta ahora y advierten que habrá nuevas alzas hasta fin de año.

En diciembre siempre se registran fuertes incrementos en la carne bovina, pero este año se adelantó el golpe al bolsillo.

A las subas de octubre, ya se sumaron otras en las dos primeras semanas de noviembre, y las bebidas en supermercados en la provincia subieron en torno al 1,1%, pero la carne estuvo por encima del promedio.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Sergio Pedace, detalló que los cortes que tradicionalmente se utilizan para puchero tuvieron actualizaciones menores por la baja demanda, mientras que las piezas traseras que suelen usarse para milanesas, parrilla y churrascos concentran los aumentos más fuertes.

Mientras tanto, el bolsillo de los argentinos se sigue achicando.