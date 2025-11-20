Kicillof en el Día de la Soberanía Nacional: “Primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

En el marco de las celebraciones por el Día de la Soberanía Nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó este jueves que “la soberanía no solo se pone en riesgo ante cañones y ejércitos, sino también como consecuencia de relaciones económicas que surgen de la sumisión política”. Durante un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof subrayó que Argentina debe proteger sus intereses productivos frente a cualquier acuerdo internacional.

El gobernador recordó la histórica batalla de la Vuelta de Obligado, como un símbolo de la defensa de la soberanía nacional, y resaltó que las enseñanzas de esa gesta siguen siendo relevantes en el presente. “Cuando un país tiene que negociar, no importa qué líder o país te cae simpático: lo único que hay que hacer es defender el trabajo, la producción y el interés nacional”, afirmó Kicillof.

En ese contexto, el mandatario se refirió al actual acuerdo comercial que Argentina está cerrando con Estados Unidos, del cual aún se desconocen detalles clave. “Hoy la Argentina está cerrando un acuerdo comercial con Estados Unidos del que todavía no conocemos la letra chica, pero ya hemos visto a otros países que avanzaron en la misma dirección. La diferencia con ellos es que la Argentina tiene una industria que defender”, señaló Kicillof, agregando que en cualquier negociación “primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”.

El gobernador enfatizó la importancia de que las políticas y acuerdos internacionales favorezcan a las grandes mayorías, a aquellos que trabajan y producen. “Basta recorrer la provincia de Buenos Aires para entender que no hay ningún sector que esté mejorando sus condiciones a partir del programa económico del Gobierno nacional”, criticó Kicillof.

Refiriéndose a los próceres que defendieron la soberanía de la patria, el gobernador expresó: “Nuestros patriotas no pueden quedar inmóviles en un museo. Tenemos la obligación de mantener vivo aquel heroísmo y el amor por la patria que demostraron quienes, como Juan Manuel de Rosas, la defendieron”. En su discurso, Kicillof dejó claro que no hay “exclusión, chicana ni insulto que les sirva a quienes nos agreden”, y remarcó que en la provincia de Buenos Aires “somos millones los que estamos dispuestos a luchar por nuestra soberanía y por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

El acto contó con la presencia de miembros del gabinete provincial, legisladores, legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales, quienes acompañaron la conmemoración de la fecha histórica.