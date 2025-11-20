El programa aeróbico para adultos mayores en el playón municipal suma participantes

- Advertisement -

Durante la temporada primavera-verano, continúan desarrollándose actividades aeróbicas y funcionales en Nueve de Julio, con el objetivo de fomentar la actividad física y promover hábitos saludables entre los vecinos. Estas propuestas son totalmente gratuitas y están diseñadas para adaptarse a diferentes edades y niveles, buscando involucrar a la comunidad en un estilo de vida más activo.

En particular, las clases para adultos mayores se realizan los días martes y jueves a las 9:30 horas, en el Playón Municipal.

Este programa se desarrolla por impulso de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con la Dirección de Adultos Mayores, está abierto a todos los interesados y tiene como principal objetivo mejorar el bienestar físico y social de los participantes.