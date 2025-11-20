jueves, noviembre 20, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 20, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
General

El programa aeróbico para adultos mayores en el playón municipal suma participantes

Se desarrolla los martes y jueves a las 9:30 horas y se coordina con un profesor en Educación Física

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Durante la temporada primavera-verano, continúan desarrollándose actividades aeróbicas y funcionales en Nueve de Julio, con el objetivo de fomentar la actividad física y promover hábitos saludables entre los vecinos. Estas propuestas son totalmente gratuitas y están diseñadas para adaptarse a diferentes edades y niveles, buscando involucrar a la comunidad en un estilo de vida más activo.

En particular, las clases para adultos mayores se realizan los días martes y jueves a las 9:30 horas, en el Playón Municipal.

Este programa se desarrolla por impulso de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con la Dirección de Adultos Mayores, está abierto a todos los interesados y tiene como principal objetivo mejorar el bienestar físico y social de los participantes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6046

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR