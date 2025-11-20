jueves, noviembre 20, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
General

Avanzan las obras en los baños del Hogar Santo Domingo de Guzmán

El proyecto de refacción y mejora busca garantizar mayor accesibilidad e inclusión para los residentes del hogar

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que continúan avanzando a buen ritmo los trabajos de refacción y mejora en los baños del Hogar Santo Domingo de Guzmán. La obra se lleva a cabo de manera conjunta entre la Secretaría de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría de Salud, con el objetivo de mejorar las instalaciones del centro y ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

El proyecto, que comenzó hace algunos meses, ya ha logrado la finalización de un baño, mientras que en un segundo espacio se continúa trabajando. Este nuevo sector incluirá un baño adaptado para personas con discapacidad, asegurando así la accesibilidad y la inclusión para todos los residentes del hogar.

Los trabajos se realizan con fondos propios del municipio, en el marco de un plan integral destinado al mantenimiento y mejora de los espacios públicos y privados que brindan servicios esenciales para la comunidad. Con estas reformas, el Hogar Santo Domingo de Guzmán sigue fortaleciendo su compromiso con el bienestar y la dignidad de los adultos mayores que allí residen.

