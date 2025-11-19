miércoles, noviembre 19, 2025
General

Visita Educativa a la Planta de Separación de Residuos: un aprendizaje sostenible para los estudiantes

Estudiantes de la Escuela Nº 4 aprenden sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente

0
La Dirección de Gestión Ambiental recibió a los alumnos de 5° año de la Escuela Nº 4 en la planta de separación de residuos, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el proceso de clasificación y reciclaje de materiales. Durante el recorrido, pudieron observar cómo los residuos que solemos descartar son transformados en elementos útiles, lo que despertó su interés y curiosidad por el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo, con preguntas y reflexiones por parte de los niños, quienes se sorprendieron al descubrir la importancia de separar los residuos y cómo esto contribuye al cuidado del entorno. Esta visita educativa no solo fortaleció los conocimientos sobre el reciclaje, sino que también destacó la necesidad de un compromiso comunitario para la preservación del medio ambiente.

El encuentro resultó ser una valiosa experiencia de aprendizaje, que refuerza la importancia de educar desde temprana edad sobre la relevancia de las acciones responsables para un futuro más sostenible.

