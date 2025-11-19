Plaza Belgrano de Nueve de Julio: Padre exige justicia tras agresión de su hija por parte de la madre

- Advertisement -

En el comienzo de la noche de este miecoles 19, cientos de personas se congregaron en el centro de Nueve de Julio para manifestarse en apoyo a Agustín Díaz, quien reclama la tenencia de su hija de 7 años, víctima de una brutal agresión por parte de su madre.

La marcha, que comenzó sobre calle Libertad frente a Plaza Belgrano y recorrió las calles céntricas, fue impulsada por el temor del padre a que la madre, tras recibir alta médica, pueda regresar a la ciudad y poner en peligro la vida de la niña.

El 23 de septiembre, la madre de la niña, identificada como M.Q., habría atacado a la pequeña con un arma blanca, causándole heridas en el cuello. Tras el incidente, la mujer fue internada en el hospital de Melchor Romero para recibir atención psiquiátrica, debido a su diagnóstico de trastornos mentales ante cuadro psicótico. Sin embargo, el padre de la niña denuncia que, a pesar de la gravedad de la agresión, la madre fue liberada a los pocos días, lo que ha generado un clima de preocupación entre los familiares y la comunidad.

“Mi hija corre peligro, no sé si podré protegerla si ella regresa a la ciudad. La madre debería estar detenida, no liberada,” expresó Agustín Díaz durante la movilización. “He luchado por la tenencia de mi hija durante años, y ahora más que nunca necesito que la justicia actúe para protegerla,” añadió.

El padre denuncia que, desde hace seis años, ha solicitado la custodia de la niña al servicio local de Nueve de Julio, pero no ha recibido respuestas satisfactorias. La menor actualmente está bajo la custodia de su abuela materna, pero el padre afirma que sigue siendo la mejor opción para garantizar su seguridad y bienestar.

El caso ha llamado la atención no solo de familiares y amigos cercanos, sino también de otras madres y padres en la comunidad que se han unido a la marcha. “Los niños no se tocan,” fue uno de los principales gritos de la manifestación, que también incluyó pancartas con mensajes como “Justicia para Almita,” en referencia al nombre de la niña.

El abogado del padre ha interpuesto varias denuncias, alegando que la madre de la niña no ha recibido el tratamiento adecuado y que su liberación pone en riesgo a la menor. Sin embargo, las autoridades judiciales de Mercedes, que tienen jurisdicción sobre el caso, han explicado que la decisión de la liberación de la madre fue tomada tras un análisis de su estado de salud mental.

“El sistema judicial está fallando. No podemos permitir que alguien con este historial de agresión y amenazas sea liberado tan rápidamente,” expresó una de las manifestantes, madre de otro niño que también enfrenta una situación de custodia similar.

Mientras tanto, otros participantes de la marcha expresaron su apoyo al padre, señalando que este tipo de situaciones evidencian la vulnerabilidad de los niños en el sistema judicial y de protección. “Este no es un caso aislado,” comentó una mujer que no quiso ser identificada. “Muchas familias están luchando por la seguridad de sus hijos en un sistema que no siempre actúa con rapidez ni con la protección que necesitan,” agregó.

En cuanto a la situación de la madre de la niña, las autoridades judiciales han confirmado que se encuentra internado en un centro de jurisdicción en otro departamento judicial del norte bonaerense, y por ahora la mujer no enfrenta cargos adicionales y ha sido dada de alta con una orden de seguimiento médico.

La manifestación terminó en Plaza Belgrano, donde los asistentes se agruparon en círculos, manteniendo una vigilia por la seguridad de la niña y exigiendo que se tomen decisiones urgentes para garantizar su protección.

El mensaje fue claro: la justicia debe intervenir con rapidez para evitar que situaciones como esta se repitan.

“No es solo un caso aislado, es un problema de todos. Los niños deben estar protegidos, y eso es lo que estamos pidiendo,” concluyó Agustín Díaz, con voz quebrada pero firme en su demanda.

Un sector importante de la comunidad de Nueve de Julio sigue en alerta, exigiendo justicia para la niña agredida y para todos los niños en situación de vulnerabilidad. A medida que avancen las investigaciones y se tomen decisiones judiciales, las autoridades deberán determinar qué pasos seguir para asegurar la protección de la menor y evitar que situaciones similares afecten a más niños en el futuro.