Nancy Sosa: “El Club de Leones de Nueve de Julio sigue comprometido con la salud de la comunidad”

El Club de Leones de Nueve de Julio hizo entrega de un importante donativo al Centro de Atención Primaria en la Salud (CAPS) Nueva Alborada: un moderno ecógrafo que permitirá a los profesionales de salud realizar estudios esenciales, especialmente para el control de mujeres embarazadas y diagnósticos abdominales. La donación refuerza el compromiso de la institución con la salud y el bienestar de la comunidad, uno de sus pilares fundamentales.

La presidenta del Club de Leones, Nancy Sosa, expresó a CN su satisfacción por esta acción solidaria, destacando que el ecógrafo es una herramienta de última tecnología que será de gran utilidad para los controles rutinarios en el CAPS. “Este ecógrafo no solo permite un diagnóstico de embarazadas, sino también para la parte abdominal y otros estudios, lo que hará que la atención médica sea más accesible y de mayor calidad para los vecinos”, comentó Sosa.

Por su parte, el tesorero Rubén Ávila detalló que la adquisición del equipo fue posible gracias a los fondos recaudados a través de la rifa anual que organiza el Club de Leones. “Este tipo de inversiones son posibles gracias al esfuerzo de la comunidad, que colabora con la compra de nuestras rifas. En este caso, la donación de este ecógrafo fue una necesidad identificada junto con los profesionales del CAPS, quienes nos comentaron que el equipo era fundamental para mejorar la atención en salud primaria”, explicó Ávila.

El ecógrafo, que tiene un costo de 16 millones de pesos, representa una significativa inversión en salud, que será de gran beneficio para las familias de la zona. “Sabemos que la adquisición de la rifa es un esfuerzo para muchos, pero cada boleto comprado contribuye a generar recursos para proyectos como este, que realmente marcan la diferencia en la calidad de vida de la gente”, añadió Ávila.

El Club de Leones, además de esta donación, sigue trabajando en otros proyectos importantes para la comunidad, como la construcción de una nueva casa y la organización de actividades de concientización en salud, como la jornada sobre diabetes que se realizará próximamente en la Plaza de los Leones. Asimismo, en el marco de las festividades de fin de año, se llevará a cabo la tradicional entrega de juguetes y golosinas a diversas instituciones y familias de la comunidad.

En la misma línea, Marta Brizzi, secretaria del Club de Leones, resaltó la importancia de seguir apoyando a los centros de salud locales. “La donación de este ecógrafo es solo una muestra más del compromiso del Club de Leones con la comunidad. Sabemos que la salud es una de las prioridades más grandes para nuestros vecinos, y este equipo será un gran aliado en la atención diaria de quienes más lo necesitan”, afirmó Brizzi.

Nancy Sosa también adelantó que, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la institución, se está organizando un almuerzo protocolar para el 14 de diciembre, al cual asistirán autoridades locales y miembros destacados de la comunidad.

El compromiso del Club de Leones con la salud, la educación y el medioambiente sigue siendo una constante, y con esta nueva donación al CAPS Nueva Alborada, refuerzan una vez más su misión de estar al servicio de la comunidad de 9 de Julio.

Este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la infraestructura de salud local y garantizan un acceso más equitativo a los servicios médicos esenciales para los habitantes del barrio.