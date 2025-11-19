María José Gentile: “La salud mental y la crisis hídrica son prioridades en nuestra gestión”

María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio, contó a Cadena Nueve aspectos sobre las gestiones que realizó recientemente en La Plata en materia de salud y cómo avanza la respuesta del municipio ante la crisis hídrica que afecta a varias localidades de la región.

Durante su visita al Ministerio de Salud, se trató la situación de las obras en el Hogar de Ancianos, una de las prioridades del municipio para garantizar la habilitación de las instalaciones. Además, se abordó la necesidad de renovar las unidades de traslado para localidades del partido, que enfrentan un parque automotor envejecido y en mal estado, especialmente aquellas ambulancias que transitan caminos rurales, que sufren un mayor desgaste.

“Es una preocupación constante que tenemos con las ambulancias, ya que el parque automotor está en constante uso y muchas de nuestras unidades están deterioradas”, explicó Gentile, quien también gestionó la posibilidad de incorporar ambulancias 4×4, especialmente necesarias para acceder a áreas rurales de difícil acceso.

En cuanto a la salud mental, Gentile resaltó la importancia de crear un plan estratégico para abordar esta problemática en forma integral. “La provincia tiene un enfoque claro sobre la salud mental, tanto para adultos como para niños, y estamos comprometidos con ese objetivo”, aseguró la intendenta, destacando el trabajo interdisciplinario que se está llevando a cabo en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que ya cuentan con psicólogos y psiquiatras. “Queremos avanzar en un abordaje más dinámico y colectivo, con terapias grupales y talleres en lugar de solo trabajar con atención individual”, explicó.

Sobre el tema de la crisis hídrica que azota a la región, Gentile detalló los trabajos en curso para paliar los efectos de las inundaciones en varias zonas del partido. “El panorama sigue siendo complejo en algunas zonas, especialmente en los ingresos de los pueblos más afectados por el desborde de los canales”, indicó. Los trabajos de desagüe y reparación de caminos siguen avanzando con el apoyo de maquinaria provincial, aunque los costos siguen siendo elevados. Gentile enfatizó que la ayuda económica recibida hasta ahora es insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura, como el reemplazo de tubos y alcantarillas.

La intendenta también se refirió a la movilización que se realizará hoy en el centro de Nueve de Julio, en relación a un caso de violencia familiar que involucró a una menor de edad. “La justicia está interviniendo, y es importante que se contemple el contexto social y familiar a la hora de tomar decisiones sobre la revinculación”, expresó. En cuanto a los recursos destinados a la crisis hídrica, Gentile reconoció que la ayuda económica proveniente de la provincia es insuficiente para cubrir los altos costos de las reparaciones necesarias. “Los costos para reparar los caminos y sustituir infraestructura son muy altos, pero es fundamental que se sigan realizando estas inversiones para mantener la accesibilidad y apoyar a los sectores productivos”, afirmó.

Por último, Gentile habló de la situación financiera del municipio, que continúa siendo delicada. En cuanto a los Juegos Bonaerenses, explicó que la municipalidad todavía no ha recibido el total de los fondos provinciales para cubrir la participación de la delegación, lo que complica aún más la situación económica local, si bien se hizo saber que llegarán $ 60 milones.

La intendenta concluyó que, a pesar de las dificultades, el trabajo coordinado con el gobierno provincial y nacional es esencial para superar los desafíos actuales. “Estamos trabajando en conjunto con las autoridades y los productores para planificar cómo mejorar la infraestructura rural, y aunque los recursos no son suficientes, seguimos adelante con el compromiso de resolver estos problemas”, concluyó Gentile.