El accionar rápido y firme de la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, ha sido esencial para evitar que una madre agresora, liberada y de regreso a la ciudad después de ser dada de alta del Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor Romero, donde estuvo internada tras agredir a su hija de 7 años con un arma blanca, tuviera un tratamiento afin a su cuadro sicotico.

A través de gestiones urgentes y una presión institucional, la intendenta logró que la mujer fuera trasladada a un centro psiquiátrico en un departamento judicial fuera de Mercedes, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde recibirá un tratamiento más profundo y adecuado a su cuadro psiquiátrico.

El caso de la niña, agredida gravemente por su madre el pasado 23 de septiembre, ha conmocionado a la comunidad de Nueve de Julio y la zona. La menor sufrió heridas en el cuello tras un ataque de su madre, quien, según los informes médicos, presenta un trastorno psicótico grave. A pesar de la naturaleza de la agresión, la mujer había sido dada de alta a la mañana de este martes y fue trasladada directamente a la municipalidad arribando a la hora 15. Fue recibida en la puerta por la Dra. Gentile quien se dirigía en ese momento a su consultoria a atender a una paciente. Todo fue sorpresivo y comunicaciones institucionales previas. Ello generó gran preocupación en la Intendenta, maxime careciendo la ciuedad de un centro de cuidados como los que necesita la paciente.

La situación se tornó aún más compleja cuando las autoridades judiciales, aparentemente, no consideraron que la mujer representaba un riesgo para la niña y decidieron liberarla. Fue en ese momento cuando la intendenta María José Gentile hizo notar la gravedad de la situación y la necesidad urgente de que la madre recibiera un tratamiento psiquiátrico más profundo. “No podíamos permitir que alguien con este historial de violencia fuera liberado tan rápidamente. El bienestar de la niña y la seguridad de nuestra comunidad deben ser prioridad,” expresó Gentile, a las autoridaes judicales quien, como médica de profesión, comprendió la importancia de una evaluación psiquiátrica adecuada y de un tratamiento prolongado.

Gracias a su intervención – una intyercambio de palabras poco potocales con quien tomo la decision juducua, la madre fue trasladada a un centro especializado fuera del ámbito judicial de Mercedes, evitando así que fuera liberada en Nueve de Julio, lo que hubiera puesto en riesgo la integridad de la niña y la de otras personas en la comunidad.

“Este es un tema de gravedad institucional,” afirmó la intendenta a los funcionariso, fiscal máxime que jamás la notificaro de la decision y la pusieron en la comuna, como ‘un paquete’ para que sea atendida en elambito municipal. “Cuando se trata de la seguridad de nuestros niños, no podemos permitir que el sistema sea permisivo con quienes son capaces de agredirlos de esta manera. El tratamiento psiquiátrico debe ser exhaustivo, y la mujer necesita permanecer en un centro especializado hasta que se haya estabilizado y evaluado adecuadamente”, les expresó.

La decisión de la intendenta fue recibida con alivio y agradecimiento por parte de la familia de la niña, conforme se lo han expresado a Cadena Nueve clificando a la Dra. Gentile ‘de genia’ por la intervención.

Además, la intervención de la intendente no solo evitó que la mujer quedara en Nueve de Julio, sino que también puso de manifiesto la necesidad urgente de un proceder acorde a las circunstancias para que la justicia tome decisiones rápidas.

El caso también ha despertado un debate sobre el funcionamiento del sistema judicial en casos de violencia doméstica y agresiones familiares, y ha puesto en evidencia la falta de recursos en algunos servicios de protección infantil, que muchas veces se ven desbordados por la cantidad de casos y la complejidad de los mismos.

Gracias a la intervención de la intendenta, la niña no solo está fuera de peligro inmediato, sino que también podrá seguir recibiendo el apoyo y el amor de su padre y de otros miembros de la familia mientras se espera que el caso judicial avance y se resuelva.

Aunque la menor está actualmente bajo la custodia de su abuela paterna, el padre sigue luchando por la tenencia completa de la niña, después de años de disputas judiciales en las que no se le había otorgado la custodia a pesar de haber denunciado en múltiples ocasiones el maltrato y la situación de riesgo.

La intervención de la intendenta de Nueve de Julio ha sido un claro ejemplo de liderazgo en situaciones de crisis. Con una postura firme y decidida, María José Gentile logró evitar que una madre agresora fuera liberada y regresara a la ciudad, poniendo en riesgo la vida de su hija y la de otros niños.

Este caso pone en evidencia la importancia de la colaboración entre las autoridades locales, la justicia y los servicios de salud mental para garantizar el bienestar de los menores y prevenir futuras tragedias.