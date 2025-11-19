Franco Flexas: “Los 63 millones recibidos serán para combustible, no alcanzan para insumos de las obras”

- Advertisement -

En una entrevista exclusiva en Despertgate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Vsión Plus TV, el Intendente de General Viamonte, Franco Flexas, y el Secretario de Gobierno, José Tellería, compartieron detalles sobre las medidas adoptadas frente a las severas inundaciones que están afectando a la región. Las lluvias, que han tenido su epicentro en Nueve de Julio, impactan en varios distritos, incluyendo el partido de General Viamonte, donde los trabajos de mitigación son prioritarios.

Según Flexas, los 63 millones de pesos que recibe el municipio del monto anunciado por la Ministra Patrica Bullrih, de 1.9000 millones, serán destinados principalmente al combustible, un gasto esencial para la maquinaria que trabaja en la zona. “Esa plata la usaremos en combustible, porque la verdad que el gasto es enorme. No alcanza para los insumos de las obras que necesitamos”, afirmó el mandatario.

Además, Flexas subrayó que la situación financiera del municipio es compleja, con un déficit de 400 millones de pesos en la tasa vial, lo que ha obligado a poner más recursos del presupuesto local para financiar los trabajos. “Este año estamos con 400 millones abajo en lo que hemos recaudado. Estamos poniendo más de lo que recibimos, y eso se está sintiendo”, agregó.

En cuanto a los trabajos en curso, el Secretario de Gobierno, José Tellería, explicó que la cuenca de San Emilio Sur es una de las áreas más afectadas, ya que su capacidad para manejar el volumen de agua es insuficiente. “Estamos trabajando para ampliar los canales y alcantarillas, pero también tenemos que pensar en el largo plazo para evitar que esto se repita en el futuro”, dijo Tellería.

La preocupación persiste por el pronóstico de lluvia para los próximos días, lo que podría empeorar aún más la situación. Flexas y Tellería indicaron que están monitoreando de cerca las condiciones climáticas y coordinarán con los municipios vecinos para garantizar la conectividad vial y continuar con los trabajos en las zonas más afectadas.

Finalmente, Flexas destacó la importancia de pensar en soluciones a largo plazo, como reservorios de agua para épocas de sequía, que ayudarían a equilibrar las oscilaciones climáticas extremas. “Hay que planificar no solo para las inundaciones, sino también para la falta de agua. Este es un tema que debe estar siempre en la agenda”, concluyó el Intendente.

